Iako deluje bezazleno, vožnja automobila u debeloj zimskoj jakni ili kaputu može ozbiljno ugroziti bezbednost vozača i putnika. Brojni bezbednosni testovi pokazali su da sigurnosni pojas ne može pravilno da obavi svoju funkciju ako ne prijanja uz telo, što se upravo dešava kada je osoba obučena u glomaznu odeću.

Sigurnosni pojas gubi efikasnost

Kada je između tela i pojasa sloj debele jakne, pojas ne zateže telo dovoljno čvrsto. U slučaju sudara, vozač može da se pomeri iz sedišta ili čak da bude izbačen unapred. Situacija postaje još opasnija u trenutku aktiviranja vazdušnog jastuka, koji se otvara brzinom i do 350 kilometara na sat, što može dovesti do teških, pa i smrtonosnih povreda.

Dve osobe u zimskim jaknama vezuju pojas u automobilu
Zašto je važno skinuti zimsku jaknu tokom vožnje?

Testovi su pokazali da čak i pri maloj brzini, oko 16 kilometara na sat, postoji značajan rizik ako su vozač ili dete nepropisno vezani i obučeni u debele jakne.

Dodatni rizik od unutrašnjih povreda

Zimske jakne su često punjene i stvaraju prividan osećaj sigurnosti. Međutim, prilikom naglog kočenja ili sudara, sigurnosni pojas može da se snažno ureže u stomak, što u ekstremnim slučajevima može izazvati ozbiljna unutrašnja krvarenja.

Stroge kazne u Španiji

Čovek vozi crveni auto, napolju je mraz
U Španiji kazne do 200 evra zbog vožnje u zimskim jaknama

Zbog ovih rizika, Španija je zakonom jasno definisala pravila oblačenja za vozače. Propisi nalažu da vozač mora nositi odeću koja omogućava slobodno kretanje i ne ugrožava pravilno vezivanje pojasa. Kazne za nepoštovanje ovog pravila mogu dostići i do 200 evra.

Preporuke za vozače u Srbiji

Iako kod nas još uvek ne postoji dovoljno svesti o ovoj opasnosti, stručnjaci savetuju da se pre vožnje skine debela jakna ili da se sigurnosni pojas zategne direktno preko tela, odnosno provuče ispod jakne, kako bi mogao da pruži maksimalnu zaštitu. Mala promena navika može napraviti veliku razliku kada je bezbednost u saobraćaju u pitanju.

Pranje automobila tokom hladnih dana
Čovek čisti podignute brisače od snega i leda
Muškarac sedi u automobilu i traži uzrok smrada
Skoti Kilmer, čuveni automehaničar i vloger

