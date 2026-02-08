Slušaj vest

Zbog visoke cene novih automobila, sve veći broj građana prinuđen je da se okrene kupovini polovnih vozila. Iako takvi automobili mogu pouzdano služiti godinama, jedan detalj često ukazuje da je vozilo na pragu ozbiljnog kvara, upozorava iskusni mehaničar.

Skoti Kilmer, koji se mehaničarskim poslom bavi više od pet decenija, objasnio je u video-snimku objavljenom na društvenim mrežama kada bi vozači trebalo ozbiljno da razmisle o zameni automobila. Prema njegovim rečima, prvi signal za uzbunu javlja se u trenutku kada se na instrument-tabli upali lampica „check engine“.

Lampica „check engine“ na kontrolnoj tabli automobila kao znak ozbiljnog kvara menjača
Lampica „check engine“ na kontrolnoj tabli automobila kao znak ozbiljnog kvara menjača Foto: Vera Aksionava / Alamy / Profimedia

Iako se često smatra da je u pitanju bezazlen kvar, Kilmer ističe da ovaj znak može ukazivati na probleme sa menjačem, čak i u situacijama kada motor deluje potpuno ispravno.

Ako se uz upaljenu lampicu primete neobični zvuci, trzaji ili povremeno zveckanje tokom vožnje, to je, kako kaže, jasan pokazatelj da vozilo ulazi u fazu skupih i neizvesnih popravki.

Popravka menjača, prema iskustvu mehaničara, spada među najskuplje intervencije na automobilu, zbog čega je u pojedinim slučajevima isplativije razmotriti prodaju vozila nego ulaziti u zahvat koji ne garantuje dugoročnu pouzdanost.

Kilmer dodaje da bi prilikom prodaje polovnog automobila bilo korektno budućem kupcu jasno naglasiti u kakvom se stanju vozilo nalazi, kako bi mogao da donese informisanu odluku.

