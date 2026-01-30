Slušaj vest

Ostavljanje automobila upaljenog dok miruje postalo je svakodnevna navika. Kratko stajanje ispred prodavnice ili čekanje nekoga često prolazi uz motor koji radi u leru. Ipak, dugotrajan rad motora u "leru" ima posledice, i to ozbiljnije nego što većina vozača misli.

Tehnički gledano, savremeni automobili mogu da rade u leru sve dok u rezervoaru ima goriva. Drugim rečima, ne postoji mehanički limit koji će automatski ugasiti motor. Međutim, to ne znači da takav rad prolazi bez štete.

Kod dužeg rada u leru podmazivanje motora postaje manje efikasno. Ulje se sporije zagreva i lošije raspoređuje, što dovodi do ubrzanog habanja unutrašnjih delova i može skratiti interval između zamena ulja. Motor se troši više nego tokom normalne vožnje, iako vozilo stoji.

Poseban problem nastaje kod dizel automobila, gde dolazi do nakupljanja čađi i naslaga u sistemima kao što su EGR ventil i DPF filter. Kod benzinaca se, s druge strane, mogu zaprljati svećice i usisni sistem, što dugoročno utiče na rad motora i potrošnju.

Auto u leru može biti dok se ne potroši gorivo Foto: Scharfsinn / Alamy / Profimedia

Mnogi vozači ostavljaju motor upaljen jer veruju da je ponovno paljenje veći potrošač goriva. To važi samo za veoma kratke zastoje. U praksi, već posle oko 30 sekundi rada u leru, automobil troši više goriva nego što bi potrošio da se motor ugasi i ponovo upali.

Prosečna potrošnja u praznom hodu kreće se između jednog i dva litra goriva na sat, u zavisnosti od motora i zapremine. Uz to, emisija štetnih gasova može da premaši četiri kilograma po satu, što dodatno opterećuje okolinu.

Zaključak je jednostavan i praktičan. Ako znate da ćete stajati duže od pola minuta, gašenje motora je isplativije i za vaš novčanik i za sam automobil, a uz to smanjuje i nepotrebno zagađenje.

Video: Ova tečnost odmrzava automobil