Među pitanjima koja često dele vozače nalazi se i dilema da li je potrebno imati dva seta guma - letnje i zimske, ili je dovoljan jedan komplet celogodišnjih (univerzalnih). Svake godine, u vreme sezonske zamene guma, ova tema ponovo postaje aktuelna. I dok vozači strastveno brane različite stavove, stručnjaci imaju prilično jasan odgovor.

Stručnjaci bez dileme: dva seta su sigurniji izbor

Prema mišljenju stručnjaka, posedovanje odvojenih letnjih i zimskih guma u pravilu je bolje rešenje od celogodišnjih, naročito u klimatskim uslovima kakvi preovlađuju u Srbiji. Razlozi za to nisu samo tehničke prirode, već se tiču i bezbednosti, ali i dugoročne isplativosti.

"Imati zaseban set zimskih i letnjih guma donosi brojne prednosti, kako za sigurnost vozača, tako i za dugovečnost samog vozila. Gume su konstruisane sa jasnom namenom, kako bi u određenom delu godine pružile najbolje moguće performanse i pouzdanost na putu", naglašavaju vulkanizeri.

Zašto su zimske gume nezamenjive zimi

Zimske gume izrađene su od mekše smeše koja zadržava elastičnost pri niskim temperaturama. Njihov dezen ima dublje i izraženije kanale, što omogućava bolje prianjanje na snegu, ledu i mokrom kolovozu. Upravo zbog toga nude veću kontrolu vozila i sigurnije kočenje u zimskim uslovima.

Važno je istaći da zimske gume u zimskim uslovima značajno skraćuju zaustavni put. U kritičnim situacijama te razlike mogu biti presudne, jer kraći zaustavni put direktno znači veću bezbednost.

Letnje gume i vožnja na visokim temperaturama

Sa druge strane, letnje gume imaju tvrđu i čvršću smešu, kao i pliće kanale, što im omogućava stabilnost i odlično prianjanje na toplom i suvom asfaltu. Dizajnirane su da izdrže visoke temperature i veća opterećenja tokom letnje vožnje.

Zimske gume se obično koriste od novembra do aprila. Kako temperature rastu, prelazak na letnje gume postaje neophodan, jer se zimske pri toplijem vremenu brže troše i gube svoja svojstva. Vožnja na zimskim gumama tokom leta može dovesti do toga da one već do sledeće zime postanu neupotrebljive.

Ni letnje gume nisu za zimu

I obrnuto važi isto pravilo - letnje gume nisu prilagođene niskim temperaturama i zimskim uslovima, pa njihova efikasnost tada drastično opada. Sezonske gume najbolje funkcionišu u temperaturnom rasponu za koji su namenjene, zbog čega je redovna zamena ključna za bezbednu vožnju.

Dugoročna ušteda i veća sigurnost

"Korišćenjem dva odvojena seta guma produžava se njihov ukupni vek trajanja, jer se svaka garnitura koristi samo u delu godine za koji je namenjena, dakle oko šest meseci godišnje. To dugoročno znači i manji trošak, odnosno veću uštedu kućnog budžeta, jer se gume sporije troše nego kada se koriste tokom cele godine", pojasnili su iz Vulkala, vodećeg hrvatskog distributera guma i naplataka.

Zašto celogodišnje gume ostaju kompromis

Na kraju, stručnjaci ističu da letnje i zimske gume pružaju znatno bolju kontrolu, stabilnost, upravljivost i kočenje u poređenju sa kompromisnim celogodišnjim gumama, posebno u zahtevnim i ekstremnim uslovima. Celogodišnje gume ne mogu ponuditi optimalne performanse ni leti ni zimi.

U stvarnim zimskim uslovima, poput zaleđenih i snegom prekrivenih puteva ili planinskih predela, celogodišnje gume često nisu dovoljne. Za potpunu sigurnost i optimalne performanse tokom cele godine, bolji izbor ostaje kombinacija jednog seta letnjih i jednog seta zimskih guma.

