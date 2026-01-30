Slušaj vest

Znakovi sa natpisom „Beba u autu“ čest su prizor na zadnjim staklima automobila. Roditelji ih postavljaju kako bi druge učesnike u saobraćaju upozorili da se u vozilu nalazi dete. Mnogi veruju da takav znak podstiče druge vozače na oprez i strpljenje, a neki se nadaju da bi u slučaju nesreće hitne službe mogle dati prednost vozilu u kojem je dete. Međutim, policija upozorava da ove nalepnice mogu doneti više štete nego koristi.

Upozorenje policije: Nalepnice vas mogu učiniti metom

Prema policijskim izvorima, bilo kakva nalepnica na automobilu, uključujući i onu sa porukom o bebi, može vas nenamerno učiniti metom kriminalaca. Problem nije u samoj poruci, već u informacijama koje ona otkriva nepoznatim osobama. Načelnik policije grada Lynn Haven, Ricky Ramie, izjavio je za WJHG da nalepnice na vozilima mogu poslužiti kao „reklama za provalnike ili lopove“, naročito ako otkrivaju interesovanja ili detalje o načinu života vlasnika.

Kancelarija šerifa okruga Allen upozorila je da nalepnice koje se odnose na bebe mogu signalizirati da je vozač „verovatno rasejan i samim tim laka meta“.

U objavi na Facebook-u pozvali su roditelje da dobro razmisle pre nego što postave ovakve znakove, uz poruku: „Svi volimo da se pohvalimo onim na šta smo ponosni, ali da li time ugrožavate bezbednost svoje porodice? Razmislite o tome sledeći put kada odlučite da zalepite nalepnicu na automobil.“

Podeljena mišljenja vozača

Ipak, ne slažu se svi sa ovim upozorenjima. Nakon što se video o mogućim opasnostima ovih nalepnica proširio društvenim mrežama, mnogi roditelji stali su u njihovu odbranu, tvrdeći da je njihova svrha pogrešno shvaćena.Jedan vozač objasnio je kako takav znak utiče na njegovo ponašanje u saobraćaju: „Kada vidim automobil sa takvom nalepnicom ispred sebe, svestan sam da je roditelj za volanom možda umoran ili dekoncentrisan. Pogotovo ako je tek postao roditelj, verovatno vozi sporije, pa reagujem sa više razumevanja i držim veći razmak.“

To je, uostalom, bila i prvobitna namena ovih znakova. Kompanija Safety 1st, za koju se veruje da ih je prva počela proizvoditi, navela je da je cilj bio „podstaći druge vozače na oprezniju vožnju kada se približavaju vozilu u kojem se nalaze deca“. Vremenom se izvorno značenje izgubilo, a neki roditelji sada strahuju da znak zapravo ističe prisustvo vrednih predmeta.

„Rečeno mi je da takav znak zapravo poručuje da u automobilu ili kod kuće verovatno imate skupe dečje stvari poput igračaka, kolica ili bicikala“, objasnila je druga osoba.

„Te nalepnice su besmislene. Niko ne vozi opreznije kada ih vidi, niti je manje iznerviran ako vozite sporo. To je samo neobičan način da svima objavite da imate bebu“, smatra treći korisnik.

