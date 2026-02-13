Šta treba da uradite ako ste sipali pogrešno gorivo u auto

Onaj neprijatan osećaj u stomaku kada shvatite da ste na benzinskoj pumpi uzeli pogrešan "pištolj" dešava se i najpažljivijima. U žurbi, rasejanosti ili dok vozite tuđi automobil, ova greška je iznenađujuće česta.

Nedavna istraživanja pokazuju da je svaki četvrti vozač bar jednom sipao pogrešno gorivo. Dobra vest je da, ako ste grešku uočili na vreme, šteta je gotovo sigurno nikakva. Ipak, ono što uradite u narednim trenucima presudno je.

Pre svega - ostanite smireni. Ni u kom slučaju ne palite motor. Nemojte čak ni ubaciti ključ u bravu ili pritisnuti dugme za start. To je osnovno pravilo koje pravi razliku između male neprijatnosti i ogromnog troška. Ako motor ostane ugašen, sprečićete da pogrešno gorivo iz rezervoara dospe do osetljivih delova motora, gde oštećenja nastaju gotovo trenutno.

Benzin u dizelu - najrizičniji scenario

Najčešća i najopasnija situacija jeste sipanje benzina u dizel motor. To se dešava češće jer je crevo za benzin uže i bez problema staje u otvor rezervoara za dizel. Problem je u suštinskoj razlici između ova dva goriva.

Dizel, osim što pokreće motor, ima i ulogu podmazivača. Njegova blago uljasta struktura podmazuje ključne komponente sistema, poput visokopritisne pumpe i brizgaljki (injektora), čiji su delovi izrađeni sa izuzetno preciznim tolerancijama, finijim od ljudske dlake. Benzin, s druge strane, deluje kao rastvarač. Kada se nađe u dizel sistemu, uklanja zaštitni sloj podmazivanja i izaziva trenje metala o metal.

Ako se motor pokrene, ova smeša ulazi u sistem i pokreće lančanu reakciju oštećenja. Visokopritisna pumpa bez podmazivanja počinje da se haba i stvara sitne metalne opiljke, koji se pod velikim pritiskom šire kroz sistem i oštećuju injektore, filtere i cevi.

Dizel u benzincu - neprijatno, ali blaže

Sipanje dizela u benzinski motor ređa je greška, jer je dizel pištolj širi i obično ne može da stane u uži otvor rezervoara kod većine modernih benzinaca. Ako se ipak desi, posledice su uglavnom manje ozbiljne.

Dizel je gušći i masniji i ne može pravilno da sagori pomoću varnice svećice u benzinskom motoru. Umesto mehaničkog oštećenja, dolazi do zapušavanja sistema. Motor verovatno neće ni upaliti. Ako i uspe, radiće neravnomerno, trzaće i iz auspuha će izlaziti crn ili siv dim, pre nego što se ugasi. Svećice se brzo zaprljaju čađi, a filteri i brizgaljke mogu se zapušiti. Iako će vas ova situacija zaustaviti, retko dovodi do trajnog i skupog oštećenja motora.

Kolika je razlika u ceni popravke?

Razlika u troškovima popravke zavisi od vrste greške, ali i od vaše prve reakcije. Ako motor niste upalili, problem ostaje ograničen na rezervoar. U tom slučaju, cena intervencije - koja uključuje dolazak šlep službe i profesionalno ispumpavanje goriva, obično iznosi između 100 i 250 evra.

Međutim, ako ste pokrenuli motor, čak i na nekoliko sekundi, troškovi naglo rastu. Potrebno je čišćenje kompletnog sistema za gorivo - cevi, filtera, pumpe i brizgaljki, a cena može dostići od 800 do 2.000 evra. U najtežim slučajevima, naročito kod savremenih dizel motora, kada stradaju visokopritisna pumpa i injektori, šteta može premašiti i 5.000 evra.

Šta uraditi odmah nakon greške?

Najvažnije je sprečiti da se situacija pogorša. Cilj je da pogrešno gorivo ostane u rezervoaru, odakle ga stručnjak može bezbedno ukloniti.

Motor mora ostati ugašen. Time se sprečava aktiviranje pumpe za gorivo i cirkulacija pogrešne smeše. Zatim ubacite menjač u neutralan položaj kako bi vozilo moglo lakše da se pomeri. Obavestite zaposlene na pumpi - oni su navikli na ovakve situacije i pomoći će vam da obezbedite prostor oko vozila. Ako je moguće, uz pomoć drugih, pogurajte automobil na bezbedno mesto, dalje od točionih mesta. Nakon toga pozovite stručnu službu.

Kada grešku primetite tokom vožnje

Dešava se i da vozač primeti problem tek nakon što se udalji sa pumpe. Ako je benzin sipan u dizel, simptomi su izraženi: glasno metalno lupanje iz motora, gust beli dim iz auspuha, nagli gubitak snage i gašenje motora. Kod dizela u benzincu javljaju se otežano paljenje, neravnomeran rad, crni dim i na kraju gašenje. U oba slučaja gotovo sigurno će se upaliti lampica za proveru motora (Engine Management Light).

Ako primetite bilo koji od ovih znakova, odmah se zaustavite na bezbednom mestu, ugasite motor i ne pokušavajte ponovo da ga pokrenete. Svaki dodatni kilometar povećava štetu.

Kako izgleda profesionalno ispumpavanje goriva

Kada stigne stručnjak, postupak je brz i sistematičan. Uz pomoć specijalizovane, antistatičke opreme, tehničar će isprazniti rezervoar i ukloniti kontaminirano gorivo. Zatim sledi ispiranje sistema kako bi se uklonili svi ostaci. Nakon toga se sipa manja količina odgovarajućeg goriva, motor se pokreće i obavljaju se završne provere. Ceo proces traje između 60 i 90 minuta.

Važno je znati da šteta nastala sipanjem pogrešnog goriva uglavnom nije pokrivena fabričkom garancijom, a mnoge standardne polise auto-osiguranja takođe je ne pokrivaju. Zato je brza reakcija i pozivanje stručnjaka najbolja zaštita od mnogo većih troškova i očuvanja vrednosti vašeg vozila

