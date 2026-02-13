Slušaj vest

"Spirit of Ecstasy" jedan je od najprepoznatljivijih automobilskih simbola na svetu. Ova skulptura, koja krasi vrh rešetke hladnjaka svakog vozila marke Rols-Rojs, prvi put je zvanično predstavljena 6. februara 1911. godine i od tada je postala sinonim za luksuz, ekskluzivnost i preciznu izradu.

Početkom 20. veka vlasnici luksuznih automobila često su na vrh rešetke hladnjaka svojih vozila postavljali personalizovane ukrase. Rols-Rojs, tada već etablirani brend poznat po kvalitetu i inženjerskoj izvrsnosti, odlučio je da stvori jedinstveni simbol koji će odražavati filozofiju marke.

Henri Rojs, suosnivač kompanije, bio je protiv bilo kakvog ukrasa koji bi narušavao čiste linije i dizajn automobila. Međutim, drugi suosnivač, Čarls Rols, kao i mnogi kupci, cenili su dodatne detalje koji bi isticali ekskluzivnost vozila.

Spirit of Ecstasy na Rols-Rojsu:

Odluku o dizajnu skulpture doneo je Klod Džonson, tadašnji direktor Rols-Rojsa. Zadužio je vajara Čarlsa Sajksa da izradi figuru koja bi predstavljala duh marke - brzinu, eleganciju i inovaciju.

Inspiracija za Spirit of Ecstasy

Sajks je inspiraciju pronašao u klasičnim motivima i kreirao figuru žene koja se naginje unapred, sa lepršavim plaštom koji podseća na krila. Skulpturu je nazvao The Whisper, ali je kasnije preimenovana u Spirit of Ecstasy.

Kao model za figuru poslužila je Elenor Velasko Tornton, žena koja je bila sekretarica i muza Džona Montagua, jednog od prvih britanskih automobilskih entuzijasta i urednika časopisa The Car Illustrated. Elenor je rođena 1880. godine u Londonu. Njeni roditelji bili su skromnog porekla - majka joj je bila britanskog porekla, a otac Australijanac.

Sa 22 godine zaposlila se kao lična sekretarica Džona Montagua, političara i pionira automobilizma u Velikoj Britaniji. Vremenom je postala njegova ljubavnica i pratila ga je na brojnim putovanjima i automobilskim događajima. Zajedno su imali vanbračnu ćerku Džoun Elenor Tornton, koju je dala na usvajanje. Pomagala je i u uređivanju časopisa The Car Illustrated, koji je promovisao automobilističku kulturu među britanskom elitom.

Elenor Velasko Tornton 1911. godine Foto: Wikipedia - Javno vlasništvo

Montagu, impresioniran njenom lepotom, angažovao je Čarlsa Sajksa da izradi skulpturu inspirisanu njome. Sajks, koji ju je lično poznavao, prikazao ju je u elegantnom i fluidnom pokretu, sa plaštom koji se vijori poput krila.

Elenorina priča završila se tragično. Utopila se zajedno sa stotinama drugih putnika 30. decembra 1915. godine, kada je brod SS Persia, na kojem je putovala sa Montaguom kroz Sredozemno more na putu ka Indiji, bez upozorenja torpedovala nemačka podmornica U-38, pod komandom Maksa Valentinera. Montagu je preživeo.

Evolucija i bezbednosne promene

Tokom decenija skulptura Spirit of Ecstasy doživela je nekoliko promena. U modernim modelima Rols-Rojsa, zbog bezbednosnih propisa i zaštite od krađe, figura je dizajnirana tako da se automatski uvlači u poklopac rešetke hladnjaka ako se na nju izvrši pritisak.

Rols Rojs Foto: Shutterstock

Danas se skulptura uglavnom izrađuje od nerđajućeg čelika, ali su dostupne i verzije od zlata, kristala i drugih luksuznih materijala. Iako se materijali i detalji izrade mogu menjati, Spirit of Ecstasy ostaje konstanta u dizajnu Rolls-Roycea, simbolizujući tradiciju i ekskluzivnost brenda koji već više od jednog veka predstavlja vrhunac automobilskog luksuza.

