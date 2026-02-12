Slušaj vest

Automatski menjač danas je gotovo standard u novim automobilima. Vozači ga biraju zbog komfora i jednostavnijeg upravljanja, ali jedno pitanje i dalje izaziva nelagodu: šta ako neko tokom vožnje prebaci menjač iz D u R?

Stariji automatski menjači – mnogo veći rizik

Situacija je daleko ozbiljnija kod starijih modela bez napredne elektronike. Kod takvih vozila postoji realna mogućnost da menjač zaista pređe iz D u R dok je automobil u pokretu.

Automatski menjač Foto: filippo carlot / imago stock&people / Profimedia

U tom trenutku dolazi do ekstremnog opterećenja: zupčanici, lamelice i kućište menjača trpe nagli udar jer su primorani da promene smer okretanja.

Posledice mogu biti skupe i ozbiljne:

lom zubaca zupčanika

pregorevanje kvačila u menjaču

oštećenje diferencijala

kvar pogonskih osovina

blokiranje ili proklizavanje točkova

Takav scenario u saobraćaju može dovesti do gubitka kontrole nad vozilom i ozbiljne nezgode.

Šta ako tokom vožnje prebacite u N?

automatski menjač Foto: filippo carlot / imago stock&people / Profimedia

Prebacivanje u neutralni položaj (N) tokom vožnje nije toliko dramatično kao rikverc, ali ni to nije preporučljivo. Automobil neće naglo zakočiti, ali kod automatika veza između motora i menjača nije potpuno rasterećena.

Dugotrajna vožnja u N može izazvati dodatno zagrevanje i ubrzano habanje unutrašnjih delova menjača.

Mnogi greše i sa položajem P

Parking pozicija (P) često se pogrešno koristi kao zamena za ručnu kočnicu. Iako P mehanički blokira menjač, njegova uloga je dopunska zaštita.

Ako vozilo ostavite na uzbrdici bez podignute ručne kočnice, kompletna težina automobila oslanja se na mehanizam menjača. Dugoročno, to može dovesti do skupih kvarova.

Video: Emisija Auto