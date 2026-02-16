Slušaj vest

Početkom 2026. godine Island je uveo novi model naplate putarine koji važi za sva vozila i zasniva se na pređenoj kilometraži. Iznos koji vozači plaćaju obračunava se po kilometru - putnički automobili plaćaju svega nekoliko centi, dok je cena viša za teža vozila. Naplata se vrši jednom mesečno, prema očitavanju brojila ili proceni zasnovanoj na tim podacima. Međutim, već u prvim nedeljama primene pokazalo se da sistem ima ozbiljne probleme.

Iskustvo vozača autobusa

Na to je upozorio i vozač autobusa Hlinur Bragason iz grada Egilsstadir, koji je ostao zatečen kada mu je stigao prvi račun, prenosi javna televizija RÚV. Prema obračunu, Bragason je tokom januara jednim autobusom navodno prešao čak 999.691 kilometar, zbog čega mu je naplaćeno 20 miliona islandskih kruna, odnosno oko 138 hiljada evra.

Samozaposleni prevoznik ispričao je da je u početku mislio da je u pitanju greška u očitavanju, ali je nakon pažljivijeg pregleda shvatio da je iznos zaista tako naveden.

- Prvo sam mislio da je to 19.000, nisam imao naočare dok sam gledao u računar. Ali onda sam shvatio da je to 19 miliona i 683 hiljade, sa rokom dospeća 16. februara. Zatim sam počeo pažljivije da gledam i video da taj iznos potiče od vozila koje je navodno prešlo milion kilometara za jedan mesec - rekao je.

Iako priznaje da je u januaru imao mnogo posla, kaže da se ne seća da je autobusom obišao svet čak 25 puta. Kada bi navedeni podaci bili tačni, Bragason bi u 31 dan morao da vozi prosečnom brzinom od oko 1.340 kilometara na sat, bez ikakvih pauza, što je brže i od brzine zvuka.

Slučaj je dodatno podstakao sumnje u pouzdanost novog sistema naplate putarina, a neobična priča brzo se proširila društvenim mrežama i izazvala brojne reakcije širom Islanda.

