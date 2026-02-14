Slušaj vest

Korisnik je naveo da njegov brat tvrdi kako je praksa vraćanja kilometraže kod uvezenih vozila raširena i da se više od 90% automobila na tržištu na neki način „prilagođava“. Prema njegovim rečima, jedan od prvih pokazatelja manipulacije može biti oštećen volan, koji s godinama i pređenim kilometrima pokazuje prirodno habanje.

Oštećen volan kao pokazatelj

Objava je posebno istakla problem nesrazmere između starosti vozila i stanja na kilometar-satu. Kupci često u oglasima vide automobile stare 15–16 godina sa kilometražom od 170.000 do 180.000 kilometara, dok unutrašnjost vozila, uključujući volan i sedišta, neretko deluje kao da je automobil prešao znatno više. Autor objave je naglasio da zakonski okvir u Srbiji ne dozvoljava vraćanje kilometraže, ali da praksa često pokazuje suprotno.

Diskusija na Reddituubrzo je privukla brojne komentare korisnika koji su delili svoja iskustva. Mnogi su ukazali da kupci lako mogu biti zavedeni izmenama na volanu, sedištima ili drugim delovima, što otežava pouzdano utvrđivanje stvarne kilometraže. Neki komentatori su istakli da stariji automobili retko imaju volane u „novom“ stanju, dok se uvozna vozila često prezentuju sa novim ili presvučenim volanima, što dodatno komplikuje procenu.

Polovni automobili Foto: Shutterstock

- Mislim da im je to najmanji problem, da presvuku - napisao je jedan korisnik.

Drugi su dodali da je teško poverovati da vozilo staro više od deceniju može imati kilometražu ispod 180.000, posebno ako ga koristi više članova porodice.

Saveti za kupce

Objava je sadržala i praktične savete za one koji žele da izbegnu prevare. Najčešće preporuke odnose se na uvoz vozila iz zemalja sa pouzdanim evidencijama, poput Holandije, gde se kilometraža lako proverava. Na ovaj način kupci mogu birati automobile sa realnom kilometražom, iako to zahteva veće ulaganje u odnosu na domaće tržište polovnjaka.

- U Holandiji se kilometraža lako proveri, a ko želi auto sa nižom moraće da odreši kesu. U Srbiji za velike pare kupujete visoku kilometražu - naveo je jedan korisnik.

Pored stanja volana, stručnjaci preporučuju da pri kupovini obratite pažnju i na sedišta, pedale, kao i redovnu servisnu istoriju. Kombinacija ovih provera može značajno smanjiti rizik od kupovine automobila sa vraćenom kilometražom.

(Kurir.rs/Telegraf)

