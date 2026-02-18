Slušaj vest

Paradoks luksuznih automobila leži u tome što njihova cena pada drastično, ali troškovi održavanja ostaju na nivou automobila od 100.000 evra. Komponente poput vazdušnog ogibljenja i kompleksne elektronike ne znaju da je auto promenio pet vlasnika, one koštaju isto kao i prvog dana.

Top 5 "opasnih" lepotica: Na šta treba paziti? 1. Audi A8 (Generacija D4)

Iako aluminijumska konstrukcija sprečava rđu, svako čukanje u gradskoj gužvi pretvara se u ekstremno skupu popravku u specijalizovanim servisima. Vazdušno ogibljenje je najslabija tačka, zamena kompresora i jastuka može vas koštati nekoliko hiljada evra.

2. BMW serije 7 (F01)

Ovaj auto je krcat tehnologijom poput upravljanja zadnjim točkovima i "Night Vision" kamera. Kod primeraka starih 15 godina, svaka ova stavka je potencijalni kvar. Dizelski 730d je popularan, ali problemi sa EGR sistemom i hladnjakom izduvnih gasova su gotovo neizbežni.

3. Mercedes-Benz S-klasa (W222)

Sinonim za prestiž. Iako ima najbolju servisnu mrežu u Srbiji, motori poput OM642 često pate od curenja ulja iz hladnjaka, a vazdušni jastuci se na visokim kilometražama smatraju potrošnim materijalom.

4. Jaguar XJ

Izgleda fantastično, ali je izuzetno osetljiv na pad napona u akumulatoru, što izaziva bizarne elektronske greške. Delovi su skupi i često se dugo čekaju, što zahteva "disciplinovan" budžet vlasnika.

5. Bentley Continental Flying Spur

Najveći šok na oglasima! Ovaj aristokrata se može naći već za 23.000 evra. Ipak, njegov W12 motor i ogromna masa uništavaju kočnice i trap, a zanemarena servisna istorija znači petocifren iznos za popravku već u prvoj godini.

Zlatno pravilo: Najjeftiniji primerak na oglasima je po pravilu najskuplji auto koji ćete ikada posedovati.

Da li se kupovina isplati?

Ove limuzine se kupuju srcem, a ne razumom. One su namenjene onima koji imaju rezervni fond za hitne intervencije. Ako tražite pouzdan prevoz od tačke A do tačke B bez stresa, radije pogledajte novije automobile niže klase.

(Kurir.rs/Telegraf)

Video: Audi e5