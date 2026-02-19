Slušaj vest

Na prvi pogled, parkiranje automobila deluje kao rutina: pronađete slobodno mesto, uđete i krenete dalje. Međutim, stručnjaci za psihologiju tvrde da čak i ove svakodnevne odluke mogu mnogo toga otkriti o vašim navikama, stresu i pristupu životu. Posebno je interesantna razlika između vozača koji parkiraju „napred“ i onih koji biraju da parkiraju unazad.

Odlaganje trenutnog zadovoljstva

Psiholozi ističu da vozači koji biraju da parkiraju unazad pokazuju sličnu sposobnost kao deca u čuvenom testu Maršmeloua Voltera Mišela sa Stanforda. Spremni su da sada ulože više truda – zahtevniji manevar, preciznost i strpljenje – kako bi sebi kasnije olakšali izlazak. Ovaj pristup se često prenosi i na druge aspekte života: dugoročno planiranje, finansijsku disciplinu i promišljene karijerne odluke.

Ne propustiteAutoPARKIRAJTE IZ PRVOG PUTA: Če tvrdi da će vam ovi trikovi olakšati život i parkiranje vozila učiniti RUTINSKIM POSLOM (VIDEO)
screenshot-2.jpg

Bezbednost iznad udobnosti

Parkiranje unazad omogućava bolju vidljivost pri izlasku i smanjuje rizik od nezgoda. Psihološki, ovo ukazuje na osobu koja daje prioritet stabilnosti i sigurnosti u odnosu na trenutnu udobnost. Takve osobe donose pažljive odluke, planiraju rizike i često stvaraju finansijske rezerve. U poslovnom svetu pažljivo procenjuju situacije pre nego što preuzmu odgovornost.

Smirenost pod pritiskom

Šta način parkiranja govori o vama
Foto: marekusz/Shutterstock

Saobraćajne gužve i trubenje dok pokušavate da parkirate mogu biti stresni. Vozač koji ostaje smiren i izvršava manevar bez panike pokazuje visok nivo samokontrole. Takva sposobnost da se ostane pribran pod pritiskom je cenjena u savremenom poslovnom okruženju, posebno u pregovorima i donošenju važnih odluka.

Ne propustiteAutoZašto smanjujemo muziku dok parkiramo: To nije znak da ste loš vozač, naučnici objasnili razlog
devojka gasi muziku u automobilu pre parkiranja
Auto"Ali, kako nekome ovo uspe?!" Fotografija automobila zbunila sve na mrežama: Ljudi šokirani kako je Beograđanin parkirao (FOTO)
Automobili
Pop kulturaPokušaj paralelnog parkiranja muzičke zvezde je hit: 7 minuta bezuspešno pokušava, ljudi vrište od smeha (VIDEO)
Džo Džonas
InfoBizPAŽLJIVO BIRAJTE GDE PARKIRATE AUTOMOBIL TOKOM LETA: Ekstremne temperature mogu uništiti vašu opremu i izazvati požar
LOZNICA - Stalno puno.JPG
BeogradNOVA PRAVILA ZA PARKIRANJE U STROGOM CENTRU BEOGRADA! Od danas je sve potpuno drugačije, na snazi novi pravilnik na Starom gradu! Šta je to ljubičasta zona
fotografija-3--nova-internet-prezentacija.jpg

 Video: Tuča u naselju Medaković zbog parkiranja

Tuča na Medakoviću zbog parkinga Izvor: Instagram/serbialive_beograd