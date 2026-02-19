Slušaj vest

Sa dolaskom hladnijih dana, mnogi vozači doživljavaju isto neprijatno iznenađenje – pali se lampica za pritisak u gumama na instrument tabli. To je TPMS sistem, ili Sistem za praćenje pritiska u gumama, koji upozorava na pad pritiska u jednoj ili više guma. Ali da li je ovo pravi problem ili je kriva samo zimska temperatura?

Odgovor je jednostavan – hladno vreme utiče na pritisak u gumama. Zakon fizike kaže da se vazduh skuplja na nižim temperaturama. Svakih 10 stepeni Celzijusa niža temperatura može prouzrokovati pad pritiska vazduha za približno 0,1 bar. Iako se ovo može činiti zanemarljivim, moderni sistemi su osetljivi i reaguju čak i na manja odstupanja.

Zato se često dešava da se lampica upali ujutru, kada su temperature najniže, a nakon nekoliko kilometara vožnje ili tokom toplijeg dela dana – jednostavno se ugasi. Međutim, to ne znači da je problem nestao. Pritisak vazduha u gumama može i dalje biti niži od preporučenog, što može izazvati ozbiljne posledice na duži rok.

Gume Foto: Shutterstock

Vožnja sa preniskim pritiskom smanjuje stabilnost vozila, produžava zaustavni put i pogoršava prianjanje na put. Pored bezbednosnog rizika, dovodi i do neravnomernog habanja guma i povećane potrošnje goriva. Zbog toga upozorenje ne treba ignorisati, čak i ako deluje kao „lažna uzbuna“.

Najbolji potez je proveriti pritisak – poželjno digitalnim manometrom, jer su precizniji od uređaja na benzinskim pumpama. Pritisak se uvek proverava kada su gume hladne, idealno ujutru pre vožnje. Preporučene vrednosti mogu se naći u uputstvu za upotrebu vozila ili na nalepnici sa unutrašnje strane vrata.

Ako ste naduvali gume, a lampica i dalje svetli, možda će biti potrebno resetovati ili kalibrisati TPMS sistem. To se može uraditi u servisu za popravku guma ili servisnom centru. U retkim slučajevima, uzrok može biti i kvar senzora.

Kako smanjiti mogućnost da se lampica ponovo upali? Jedna od opcija je da blago povećate pritisak vazduha – do 0,2 bara iznad preporučene vrednosti tokom zime. Ovo kompenzuje očekivani pad usled hladnoće. Međutim, trebalo bi da budete umereni, jer preveliki pritisak može uticati na udobnost vožnje i habanje gazećeg sloja.

Druga opcija je punjenje guma azotom. Azot je stabilniji od običnog vazduha i manje reaguje na promene temperature, a ne sadrži vlagu koja može dodatno izazvati kolebanja pritiska. Mnoge servise za popravku guma nude ovu uslugu, posebno prilikom kupovine novih guma.

Pritisak u gumama treba proveravati i po potrebi podešavati najmanje jednom mesečno, bez obzira na to da li lampica svetli ili ne. Redovna provera ne oduzima mnogo vremena, a može sprečiti ozbiljne probleme.

Zaključno – ako vam se lampica za pritisak u gumama upali zimi, nemojte je ignorisati. Hladnoća je čest uzrok, ali pravilan pregled i blagovremena reakcija su ključ bezbedne i pouzdane vožnje.

VIDEO: Vulkanizer upozorava na opasne gume: