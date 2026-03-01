da li ste znali?

Gotovo svaki vozač ima bar jednu anegdotu o tome kako je "proleteo kraj kamere brže nego što je dozvoljeno" i - ništa. Nema kazne. Drugi, pak, dobiju prekršajnu prijavu za samo 11 km/h iznad ograničenja. Kako je to moguće? Gde je granica tolerancije i šta zapravo mere kamere za brzinu?

Pitanje koje je nedavno postavljeno na Redditu od strane jednog vozača iz Hrvatske pokrenulo je pravu lavinu komentara. U potrazi za preciznim informacijama o tome kada se kamera zaista aktivira, vozači su podelili svoja konkretna iskustva, tumačenja zakona i nepisana pravila koja, čini se, važe na različitim mestima.

Tolerancija zavisi od brzine i mesta

Diskusiju je započeo korisnik koji je priznao da ponekad vozi nešto brže, ali da ne zna gde je granica između dozvoljenog i kažnjivog: "Znam da kamera do 100 km/h skida 10 km/h, a preko 100 km/h 10% brzine. Čuo sam da se toleriše i 10% od samog ograničenja – znači u zoni od 60 možeš voziti 66. Ako vozim 85 po GPS-u, a oni skinu 10, to je 75 – znači 9 km/h preko 66. Za to, koliko sam skontao, kazne nema…”

Na osnovu komentara, vozači su saglasni da kazna uglavnom stiže tek kada se prekorači više od 20 km/h.

"Do 20 km/h preko si siguran, provereno više puta. Neki kažu da zavisi od županije, ali u Zagrebu, Varaždinu, Koprivnici i Bjelovaru to važi."

Kazne unutar i van naselja - različita pravila

Komentatori su objasnili i razliku između vožnje u naselju i van njega, što takođe menja prag tolerancije:

"Mislim da zavisi da li si unutar naselja. Van naselja postoji kazna samo ako pređeš 10 km/h iznad ograničenja."

Bilo je i duhovitih opaski na račun pokušaja da se spoje svi mogući odbici:

"Hoćeš da se skine i 10 s tvoje brzine i da se doda 10 na ograničenje? Pročitaj to opet i videćeš koliko nema smisla."

Međutim, neki komentari temelje se na razgovorima sa saobraćajcima, što dodaje težinu celokupnoj priči.

"Jedan saobraćajac mi je rekao da se kamere uglavnom pale tek kad pređeš ograničenje za više od 30 km/h. Po njegovom, 79 u zoni 50 je još u redu, ali 81 već nije."

Kad vožnja "prođe", a kad ne

Na forumu su podeljena i konkretna lična iskustva. Neki godinama voze nešto brže i nikada nisu dobili kaznu, dok su drugi kažnjeni za svega nekoliko kilometara više.

"Vozio sam 72 u zoni 50, po GPS-u. Dakle, realno 78 km/h na satu. Ništa nije stiglo", "Gde je ograničenje 50, ja vozim oko 70. Vozim već 10 godina - nikad kazna", "U porodici smo dobili tri kazne u nekoliko godina, sve tri za prekoračenje 10–15 km/h iznad dozvoljenog", neki su od komentara.

Jedan korisnik je pitao: "Zna li neko kada stiže kazna? Proleteo sam pored mobilne kamere…"

Odgovor je stigao brzo: "Zadnja je bila u zoni 60, vozilo se 81, a kazna je bila za 11 km/h viška.” “Nema pravila. Mom drugu je kazna stigla posle dva meseca – vozio je 40 km/h preko na Držićevoj."

Šta kamere zaista mere: tehnički detalji i zakon

U nastavku diskusije, korisnici su objasnili kako kamere obračunavaju brzinu.

"Za brzine do 100 km/h odbija se 10 km/h, a preko 100 – 10% od izmjerene brzine", "Ispod 50 km/h odbija se 3 km/h. Sve to zbog mogućih grešaka u merenju", nizali su se komentari.

Neki su čak testirali konkretne kamere: "Ljudi su testirali do koje granice kamera toleriše. Ja sam lično testirao onu kod izlaza iz Splita, kod Malla – lol."

Ipak, i uz sve brojke i tehnička pojašnjenja, na kraju sve može da zavisi i od lokalne policijske uprave: "Zavisi od županije do županije, odnosno od uprave do uprave. Ista kamera može da funkcioniše drugačije u dve različite opštine."

