da li ste znali?

Šta se dešava automobilu kada vozite na rezervi

Nije retkost da se punjenje rezervoara odlaže do poslednjeg trenutka, sve dok se na instrument-tabli ne upali lampica za rezervu. Mnogi tada pomisle da imaju "još dovoljno" i nastavljaju vožnju bez brige.

Istina je da većina automobila, nakon paljenja lampice, može da pređe između 50 i 100 kilometara, u zavisnosti od modela vozila i stila vožnje. Međutim, ta rezerva nije predviđena za svakodnevnu upotrebu, već isključivo za hitne situacije – da bezbedno stignete do najbliže benzinske stanice.

Prljavština iz rezervoara ide tamo gde nikako ne bi smela

Tokom godina, naročito kod starijih vozila, u rezervoaru se talože sitne čestice prljavštine, rđe i naslaga koje nastaju trošenjem materijala i spoljnim uticajima. Te nečistoće se uglavnom zadržavaju na dnu rezervoara.

Kada vozite na rezervi, nivo goriva je toliko nizak da pumpa može povući i talog sa dna. Filter goriva zadržava većinu čestica, ali ako je star ili zapušen, deo nečistoća može dospeti dalje u sistem. U najgorem slučaju, prljavština može oštetiti sistem ubrizgavanja, dizne ili čak cilindre motora – a to su kvarovi koji se mere stotinama, pa i hiljadama evra.

Dodatni rizik predstavlja oštećenje katalizatora, koji je izuzetno osetljiv na nesagorive ostatke i nečistoće. Njegova zamena je takođe veoma skupa, što vožnju na rezervi čini rizičnim "eksperimentom".

Pumpa za gorivo trpi najveći udar, i to može skupo da vas košta

Jedan od najvažnijih razloga zbog kojih ne bi trebalo voziti na rezervi jeste opterećenje pumpe za gorivo. Ova komponenta koristi samo gorivo kao sredstvo za hlađenje. Kada je nivo goriva nizak, pumpa se manje hladi i radi pod većim naporom.

Povremeni prekidi dotoka goriva, koji se mogu javiti kada je rezervoar skoro prazan, dodatno opterećuju sistem ubrizgavanja. U situaciji kada potpuno ostanete bez goriva, pumpa i ubrizgivači ostaju bez hlađenja, što može dovesti do pregrevanja i trajnog oštećenja.

S obzirom na to da je zamena pumpe za gorivo skup zahvat, mnogo je racionalnije rezervoar dopuniti na vreme nego rizikovati ozbiljan kvar zbog nekoliko dana odlaganja odlaska na pumpu.

Najjednostavnije rešenje – ne čekajte da se upali rezerva

Stručnjaci preporučuju da rezervoar dopunite kada nivo goriva padne ispod jedne četvrtine. Time smanjujete rizik od taloženja nečistoća u sistemu i produžavate vek trajanja pumpe i filtera.

U praksi, punjenje na vreme ne košta vas ništa više nego čekanje poslednjeg trenutka, ali vam može uštedeti ozbiljan servisni račun.

