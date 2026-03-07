Slušaj vest

Većina vozača svakodnevno gleda u instrument tablu svog automobila, a da uopšte ne primećuje sitnu strelicu pored simbola za gorivo. Ova inovacija, poznata kao "Mojlanova strelica", decenijama rešava jedan od najiritantnijih problema na benzinskim pumpama. Zahvaljujući njoj, više nikada nećete stati na pogrešnu stranu automata za točenje benzina.

Kiša, bes i genijalna ideja

Tvorac ovog rešenja je Džejms Mojlan, dugogodišnji radnik Forda koji je na ideju došao sasvim slučajno jednog kišnog popodneva 1986. godine. Vozeći novi model automobila koji nije dobro poznavao, stao je da natoči gorivo i tek tada shvatio da je rezervoar na suprotnoj strani. Dok je mokar do kože pokušavao da dohvati crevo, shvatio je da postoji jednostavan način da se ovaj problem spreči.

strelica pored znaka pumpe na instrument tabli pokazuje na kojoj strani se nalazi rezervoar za gorivo
Foto: Péter Gudella / Panthermedia / Profimedia

Mojlan je istog dana skicirao predlog za promenu dizajna instrument table. Njegov argument je bio jednostavan: mala investicija će doneti ogromnu korist vozačima koji često menjaju automobile, onima koji koriste rent-a-car ili porodicama sa dva vozila. Rukovodstvo Forda je odmah prepoznalo potencijal i ideja je prvi put primenjena na modelu Ford Escort iz 1989. godine.

Inovacija koja nije koštala ni dolar

strelica pored znaka pumpe na instrument tabli pokazuje na kojoj strani se nalazi rezervoar za gorivo
Foto: Mihai Barbu / Panthermedia / Profimedia

Ono što je fascinantno kod ove promene jeste da ona nije zahtevala nikakav skup inženjering, testiranja ili milione dolara za istraživanje. Bilo je dovoljno samo ucrtati malu strelicu pored ikone benzinske pumpe. Danas apsolutno svi proizvođači automobila na svetu koriste ovaj standard, čime su olakšali život milijardama ljudi.

Ukoliko strelica pokazuje na levu stranu, čep rezervoara je levo, a ako pokazuje na desnu, rezervoar je desno. Iako je Džejms Mojlan preminuo prošle godine u 80. godini života, njegovo praktično nasleđe nastavlja da živi u svakom savremenom automobilu. Sledeći put kada budete na pumpi, setite se čoveka koji vas je spasao nepotrebnog manevrisanja na pumpi.

