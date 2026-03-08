Slušaj vest

Ono što je trebalo da bude rutinsko popisivanje imovine pokojnika, pretvorilo se u pronalazak o kojem danas bruji ceo automobilski svet. Tim iz aukcijske kuće "Tifosi Auctions", specijalizovane isključivo za "Ferrari", doslovno je zanemeo kada je otvorio vrata garaže površine 4.000 kvadratnih metara u blizini Kolčestera.

"Otvaranje vrata ove ogromne radionice bilo je zaista neverovatno iskustvo. Edi je po prirodi bio kolekcionar, poznat po tome što nije želeo da se odvoji od svojih rezervnih delova, čuvajući ih za buduće projekte,“ izjavio je Teodor Vinston, predstavnik aukcijske kuće. Unutra ih je dočekalo pet automobila u različitim fazama restauracije i nepregledna gomila originalnih motora, menjača, točkova i retkih komponenti.

Dragulj na lancima: Motor umotan u novine iz 1987. godine

Apsolutna zvezda ove neverovatne kolekcije je izuzetno redak "Ferrari Dino 246 GT" iz 1972. godine sa volanom na desnoj strani. Pokojni Volš ga je kupio davne 1979. godine za samo 4.000 funti i nikada ga nije završio.

Prizor koji su aukcionari zatekli bio je nadrealan – automobil je visio sa plafona magacina zakačen na lance, dok je njegov originalni motor bio pažljivo sklonjen na tavan i umotan u stare novine iz 1987. godine! S obzirom na to da je većina ovakvih modela već odavno restaurirana, ovaj primerak sa potpuno originalnim delovima predstavlja pravi "sveti gral" za kolekcionare.

Slagalica od milion evra ide na aukciju

Procenjuje se da će ova zaboravljena kolekcija na aukciji zakazanoj za 22. mart dostići cenu od oko 690.000 evra (600.000 funti). Samo pomenuti "Dino" bi nakon restauracije mogao da vredi neverovatnih 400.000 funti.

Pored njega, ispod prašine su se krili i "Ferrari 308 GTS" iz 1979. godine (koji se prodaje rastavljen kao slagalica), potpuno restaurirani "Ferrari 308 GT4" iz 1977. godine, kao i replika modela "339 GTC" koja bi nakon sređivanja mogla da dostigne vrtoglavu sumu od pola miliona funti. Kako su istakli šokirani procenitelji: „U tom magacinu se nalazilo bukvalno sve što biste ikada mogli da poželite.“

