da li ste znali

da li ste znali

Na listi pet najprodavanijih automobila svih vremena našli su se modeli koji su obeležili čitave generacije vozača.

Interesantno je da među njima dominiraju japanski i nemački proizvođači, dok se na listi nalazi i jedan američki gigant. Svaki od ovih automobila osvojio je kupce zahvaljujući kombinaciji pouzdanosti, praktičnosti i prepoznatljivog dizajna.

Honda Civic

Honda Civic Foto: Freer Law / Alamy / Profimedia

Na petom mestu nalazi se Honda Civic, jedan od najpoznatijih kompaktnih automobila na svetu. Ovaj model se proizvodi još od 1972. godine i kroz decenije je stekao reputaciju izuzetno pouzdanog i ekonomičnog vozila.

Civic je poznat po velikom izboru verzija – od jednostavnih gradskih modela do sportskih varijanti poput Type R. Zahvaljujući pristupačnoj ceni, maloj potrošnji i dugotrajnosti, ovaj automobil je osvojio vozače na gotovo svim kontinentima.

Do danas je prodato više od 24 miliona primeraka, čime je Civic postao jedan od klasika automobilske industrije.

Volkswagen Buba

Volkswagen Buba je prodat u preko 21,5 miliona primeraka Foto: knepper-bugs-more.de

Jedan od najprepoznatljivijih automobila u istoriji svakako je Volkswagen Buba. Proizvodnja ovog modela počela je 1938. godine, a završena tek 2003.

Njegov zaobljen oblik, jednostavna konstrukcija i izuzetna izdržljivost učinili su ga jednim od najvoljenijih automobila svih vremena. Buba je brzo postala simbol pristupačnog i pouzdanog vozila za široke mase.

Ukupno je proizvedeno oko 21,5 miliona primeraka, a i danas ima status kultnog automobila među kolekcionarima i ljubiteljima oldtajmera.

Volkswagen Golf

Golf je prodat u preko 35 miliona primeraka Foto: Shutterstock

Treće mesto zauzima Volkswagen Golf, koji se na tržištu pojavio 1974. godine kao naslednik legendarne Bube.

Golf je tokom godina postao sinonim za kompaktnu klasu u Evropi, a vozači ga cene zbog praktičnosti, komfora i napredne tehnologije. Dostupan je u velikom broju verzija – od ekonomičnih dizelaša do sportskih modela poput GTI i R.

Do sada je širom sveta prodato više od 35 miliona primeraka, što ga svrstava među najuspešnije evropske automobile u istoriji.

Ford F-serija

Ford F-150 je prodat u 40 miliona primeraka Foto: Jonathan Weiss / Alamy / Profimedia

Na drugom mestu nalazi se Ford F-serija, legendarna linija pikap vozila koja dominira američkim tržištem još od 1948. godine.

Najpoznatiji model u porodici je F-150, koji je postao simbol američkog načina života i nezaobilazan izbor za rad, putovanja i svakodnevnu vožnju.

Ukupna prodaja ove serije premašila je 40 miliona primeraka, što je čini jednim od najvećih komercijalnih uspeha u istoriji automobilizma.

Toyota Corolla

Na samom vrhu liste nalazi se Toyota Corolla, automobil koji drži titulu najprodavanijeg modela na svetu.

Toyota Corolla je najprodavaniji auto na svetu Foto: National Motor Museum, Motoring Picture Library / Alamy / Profimedia

Corolla se proizvodi još od 1966. godine, a kroz brojne generacije ostala je poznata po pouzdanosti, jednostavnom održavanju i dugom radnom veku.

Zahvaljujući praktičnosti i pristupačnoj ceni, ovaj model je postao globalni favorit među vozačima. Do danas je prodato više od 50 miliona primeraka, čime je Corolla postavila rekord koji je teško nadmašiti.

