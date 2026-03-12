da li ste znali

da li ste znali

Slušaj vest

Moderni automobilisu postali neverovatno složeni, a najnoviji izveštaj kompanije Solera otkriva zapanjujuće podatke. Prosečan automobil iz 2022. godine ima čak 12.757 delova, što je drastičan porast u odnosu na 2012. kada ih je bilo "svega" 8.360.

Ovaj skok od preko 52 odsto direktna je posledica ugradnje novih tehnologija, senzora i bezbednosnih sistema. Svaki moderan auto je danas praktično "kompjuter na točkovima", a to drastično produžava vreme koje majstor mora da provede ispod haube.

Zbog ogromnog broja komponenti, popravke koje su nekada bile rutinske sada traju danima. Što je više delova u sistemu, to je više posla oko rastavljanja, zamene i neophodnog ponovnog kalibrisanja osetljive elektronike.

Stariji vozači često imaju popust Foto: Shutter

Branik se nekada menjao za par sati, a sada?

Najbolji primer ove promene je zamena prednjeg branika koja je 2004. godine zahtevala oko 6 sati rada. Danas, zbog integrisanih radara, kamera i ADAS sistema pomoći u vožnji, ista ta operacija može potrajati i do 32 sata.

Glavni razlog za ovoliko trajanje posla je to što senzori zahtevaju precizno podešavanje nakon svakog skidanja. Svaki put kada se branik menja, čitav sistem senzora mora proći kroz stroge procedure kalibracije kako bi auto ponovo bio bezbedan za put.

Rezervni delovi skuplji za četvrtinu

Pored radnih sati, drastično su skočile i cene samih komponenti koje su u poslednje četiri godine poskupele za 25 odsto. Najveći rast beleže prednja svetla, koja su samo u 2025. godini postala skuplja za 13 odsto u odnosu na prošlu godinu.

Moderna LED i Matrix LED svetla nisu samo sijalice, već složeni elektronski moduli koji koštaju pravo bogatstvo. Slična situacija je i sa gepek vratima koja su sada često električna i povezana sa senzorima za pokret, što svako čukanje na parkingu pretvara u ozbiljan finansijski trošak.

VIDEO: Najmlađi automehaničar u Srbiji