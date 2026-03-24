"Beograđani, zapamtite me kad budem dolazio", rečenica je kojom je jedan korisnik iz Slovenije započeo svoju objavu na Reditu, izazvavši momentalnu pažnju srpskih korisnika. Iako je uvod zvučao pomalo dramatično, nastavak teksta otkrio je krajnje prijateljsku nameru i dirljiv apel za solidarnost na drumu.

Njegova poruka nije bila usmerena na kritiku, već na male gestove koji olakšavaju život u gradskim gužvama. Kao stanovnik Ljubljane, on je objasnio da lako uočava vozače sa beogradskim tablicama koji se zbune u slovenačkoj prestonici, te im uvek svesno pravi prostor. Istu vrstu razumevanja i strpljenja zamolio je od Beograđana za svoju predstojeću posetu.

Solidarnost umesto sirene

Slovenac je detaljno opisao svoje iskustvo sa vozačima iz Srbije, naglašavajući da je ključ u predviđanju tuđih grešaka.

Slovenac o saobraćaju Foto: Printscreen/Reddit/Mysterious_ad-8922

"Pozdrav, ja živim u Sloveniji, tačnije Ljubljani. I svaki put, kad vidim neki auto sa beogradskim tablicama znam tačno na kojoj raskrsnici će da se zaj*** i sa koje trake će morati, da se provuče. Ja mu namerno pre toga napravim mesta i sačekam da se to desi, i ne sviram mu već mu blicnem da prođe. Tako da, kad vidite neki zbunjen auto sa ljubljanskim tablicama koji ne zna gde ide, pustite mu da se prestroji i napravite mali prolaz. Sviranja su suvišna u takvim situacijama. Sportski pozdrav“

Reakcije Srba: Od oduševljenja do samokritike

Komentari na ovu objavu počeli su da se nižu neverovatnom brzinom, a većina korisnika je sa oduševljenjem prihvatila ovaj "pakt o nenapadanju" u saobraćaju. Uz poruke poput "skidam kapu" i "živ bio", mnogi su obećali da će uzvratiti istom merom.

Ipak, bilo je i onih koji su iskoristili priliku da kritikuju haotično stanje u beogradskom saobraćaju. Jedan korisnik je ogorčeno prokomentarisao da su Beograđani stalno u žurbi i nedovoljno svesni okoline, dok je drugi podsetio da nervozni vozači nisu odlika samo jednog naroda, prepričavajući neprijatno iskustvo iz Portoroža i Pirana.

Saobraćaj u Ljubljani Foto: Ijordan / Alamy / Profimedia

"Mi normalni to i radimo. A takvih kakve si opisao imate i vi. Mi u Portorožu idemo za Piran, ograničenje 40 i toliko vozim, nemam pojma na kom mini kružnom toku da izađem (jer ću izgubiti celih 300 metara da se okrenem, ali jbg), i trubi mi gospodična kao da žuri da spreči atentat na Ferdinanda. Ne obraćaj pažnju, generalno je ceo Balkan debilan kad je za volanom"

Realnost beogradskih ulica

Na samom kraju diskusije, jedan Beograđanin je pokušao da pripremi gosta iz Slovenije na ono što ga zaista čeka, ukazujući na to da sirena u glavnom gradu Srbije često nema ličnu notu, već je deo opšte kulture vožnje.

"Da ti ne rušim sneška, ali ovde trubi svako svakome, nevezano za tablice".

Iako beogradske ulice važe za izazovne, ova objava je pokazala da je ljudskost i dalje prisutna, barem u digitalnom svetu, i da jedan ljubazan gest može pokrenuti talas pozitivnih reakcija širom regiona.

