Jutjuber Sandro ostao nasred puta jer mu se ispraznila baterija na Tesli

Slušaj vest

Američki jutjuber Everidej Sandro podelio je sa svojom publikom iskustvo koje predstavlja pravu noćnu moru za svakog vozača električnih automobila. On se našao u bezizlaznoj situaciji usred čileanske pustinje Atakama, jedne od najsurovijih i najsuvljih regija na planeti, dok je baterija njegovog Tesla Model Iksa bila na samom izdisaju.

Iako je krenuo na put sa sumnjivim dometom, situacija je postala kritična kada je nivo energije u vozilu pao na svega 1%. Prema kompjuterskoj proceni, to mu je omogućavalo još oko 37 kilometara vožnje, dok je prva stanica za punjenje bila udaljena najmanje 42 kilometra. Suočen sa činjenicom da sopstvenim pogonom ne može stići do spasa, Sandro je morao da potraži alternativna rešenja.

Uzaludni pokušaji sa solarnom energijom i šlep službama

U pokušaju da se izbavi iz peska, jutjuber je prvo posegnuo za solarnim panelima koje je imao uz sebe. Međutim, tehnologija je zakazala pred surovošću prirode – paneli su isporučivali jedva 180 do 200 vati.

Ovakav tempo punjenja značio bi da za sat vremena dobija tek jedan do dva kilometra dometa, što je bilo potpuno nedovoljno za izlazak iz pustinjskog obruča. Dodatni problem predstavljala je izolovanost lokacije. Uprkos brojnim pozivima, lokalne šlep službe su odbijale da intervenišu na tako nepristupačnomi udaljenom terenu.

Srećan obrt i spas u industrijskoj zoni

Kada je situacija delovala beznadežno, dogodio se neočekivani preokret. Sandro je uspeo da domili vozilom do obližnjeg gradilišta, gde su mu radnici izašli u susret. Dozvolili su mu da priključi automobil na snažan industrijski agregat, što je bilo dovoljno da se baterija dopuni za osnovne potrebe. Ovo minimalno punjenje bilo je ključno jer je omogućilo dolazak specijalizovane šlep službe koja ga je konačno transportovala do grada Kalame. Tamo je jutjuber napokon pristupio brzom punjaču i obezbedio sigurnu nastavak puta.

Foto: Printscreen/YouTube/Everyday Sandro

Ova avantura služi kao ozbiljna opomena o važnosti preciznog planiranja putovanja električnim vozilima kroz nenaseljena područja. U ekstremnim klimatskim uslovima, gubitak energije može biti nepredvidiv, a Sandrova priča se, srećom, završila srećno samo zahvaljujući njegovoj snalažljivosti i momentu puke sreće.

