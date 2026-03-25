Svaki vozač ili amaterski majstor zna koliku frustraciju izaziva zarđali šrafkoji jednostavno ne želi da popusti. Često ni sati rada, skupi sprejevi poput WD-40, pa čak ni sirova sila ne pomažu kod zapeklih spojeva. Ipak, jedan viralni trik koji koriste profesionalni mehaničari otkriva da rešenje leži u običnoj dečijoj voštanoj bojici.

Fizika iza topljenja voska u navojima

Ova metoda možda zvuči kao šala, ali iza nje stoji čista nauka i konkretni zakoni fizike. Trik je u tome da se zarđali navoj prvo dobro zagreje, a zatim se na njega prisloni voštana bojica. Vosak se pod uticajem toplote trenutno topi i zahvaljujući kapilarnom efektu prodire duboko u mikroskopske pukotine unutar samog navoja.

Kada se metal zagreje, on se blago širi, što stvara minimalan prostor između dve površine koji je dovoljan da tečni vosak uđe unutra. Jednom kada prodre u spoj, vosak deluje kao vrhunski lubrikant, smanjujući otpor i omogućavajući da se šraf odvrne "kao od šale". Iskusni majstori tvrde da ovaj metod štedi sate mukotrpnog rada i sprečava pucanje glave šrafa.

Automehaničar Foto: Shutterstock

Da li je obična sveća podjednako dobra?

Voštane bojice nisu magične same po sebi, već je ključ u parafinskom vosku od kojeg su napravljene. Isti materijal se nalazi u običnim svećama ili industrijskim blokovima voska koje profesionalci decenijama drže u svojim radionicama. Iako se na internetu vodi debata da li je presudna sama toplota ili vosak, istina je da ova kombinacija daje najbolje rezultate.

Dok toplota oslobađa fizički spoj između rđe i metala, vosak je taj koji olakšava finalno razdvajanje i štiti navoj od daljeg oštećenja. Mnogi su probali ovaj trik nakon što je postao viralan i potvrdili da funkcioniše tamo gde su najskuplji sprejevi zakazali. Sledeći put kada se susretnete sa problematičnim šrafom, pretražite dečiju pernicu pre nego što pozovete šlep službu.

