Automatski menjači su sinonim za udobnu vožnju, ali kada pokažu prve znake slabosti, situacija vrlo brzo može postati ekstremno skupa.

Jedan od najneprijatnijih simptoma je proklizavanje menjača. To je situacija u kojoj motor podiže broj obrtaja, čuje se velika buka, ali automobil ne ubrzava onako kako bi trebalo. Jednostavno rečeno, efekat je slab, a zvuk motora zastrašujući.

Ovakvo ponašanje znači da se prenos snage sa motora na točkove više ne odvija pravilno. Razlozi mogu varirati od običnog manjka ulja do ozbiljnog trošenja unutrašnjih delova. Najgore što vozač može da uradi jeste da ignoriše problem i nastavi da vozi kao da se ništa ne dešava, jer to vodi direktno ka potpunom uništenju menjača.

Kako prepoznati prve simptome kvara

Najjasniji znak je nagli skok obrtaja bez odgovarajućeg ubrzanja, što se najčešće oseti pri kretanju iz mesta ili tokom preticanja. Menjač u tom trenutku kao da traži brzinu, ali ne uspeva odmah da je "uhvati". Drugi važan simptom je kašnjenje prilikom prebacivanja u položaj D (Drive) ili R (Rikverc). Ako automobil ne reaguje odmah nakon pomeranja ručice, to je ozbiljno upozorenje.

Automatski menjač

Moderni automatici bi trebalo da rade gotovo neprimetno. Ako osetite udarce, trzaje ili nasumično menjanje brzina, to je znak da elektronika pokušava da nadoknadi mehanički problem. Najopasniji simptom je ispadanje iz brzine tokom vožnje, kada auto nakratko ostane bez pogona kao da je u leru. To više nije samo kvar, već i direktan rizik po bezbednost svih učesnika u saobraćaju.

Zašto automatik počne da proklizava

Najjeftiniji uzrok može biti nizak nivo ulja u menjaču ili njegovo pregrevanje. Bez dovoljno ulja, hidraulični pritisak opada i sistem ne može pravilno da menja stepene prenosa. Ostali česti uzroci su istrošeni lamelni paketi, kvarovi na ventilima ili zapušen filter ulja. Ponekad je krivac i sam pretvarač obrtnog momenta (wandler), a u ređim slučajevima softverska greška u računaru menjača.

Šta uraditi čim primetite problem

Prvo pravilo glasi: ne odlažite posetu servisu. Svako proklizavanje stvara dodatnu toplotu koja ubrzano uništava unutrašnje komponente. Ono što je danas možda samo manjak ulja, za par stotina kilometara može postati kompletna reparacija menjača koja košta hiljade evra. Provera nivoa i stanja ulja je prvi korak, ali "čudotvorni" aditivi retko rešavaju stvarne mehaničke probleme.

Ako simptomi ne nestanu, automobil što pre odvezite u specijalizovani servis za automatske menjače. Popravka ne mora uvek biti katastrofalno skupa ako se reaguje na vreme. Ponekad je dovoljno zameniti samo jedan deo, poput solenoida ili zaptivke. Zapamtite, automatik koji proklizava se nikada ne popravlja sam od sebe, a brza reakcija je jedini način da sačuvate svoj novčanik.

VIDEO:Sajam automobila