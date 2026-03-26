Pronalazak slobodnog parking mesta u zakrčenim gradovima odavno je prestao da bude stvar sreće i postao je prava taktička bitka. U toj "borbi za kvadrat", mnogi vozači pribegavaju neobičnim, a često i komičnim metodama kako bi oterali "uljeze" sa mesta koja smatraju svojim.

Jedna takva scena iz Crne Gore nedavno je zapalila društvene mreže, nakon što je objavljena na Iks (X) profilu korisnika pod imenom "Kastigulja". Na fotografiji se vidi poruka ostavljena na šoferšajbni automobila koji je stao tamo gde, po mišljenju jednog komšije, nije smeo.

"Ovo je moje mesto. Boško je! Zvaću ti miliciju."

Ova kratka, ali oštra poruka jasno je stavila do znanja da izvesni Boško ne planira da deli "svoj" deo asfalta, uz pretnju organima reda koji su mu očigledno ostali u sećanju iz nekih prošlih vremena.

Pravo na parking ili pusta želja?

Viralna fotografija odmah je pokrenula lavinu komentara i logično pitanje: da li je Boško zaista zakupio to mesto ili je reč o čistoj uzurpaciji javne površine? Autor objave ubrzo je rešio misteriju, objasnivši da u toj konkretnoj zoni ne postoji opcija zakupa određenog mesta.

"Nema zakupa parkinga u ovoj zoni, samo mesečna karta, pa gde se parkiraš, ali izgleda Bošku niko nije javio", napisao je autor, izazivajući podsmeh, ali i nevericu kod ostalih korisnika interneta.

Ispostavilo se da Boškova "vlasnička ambicija" nema nikakvo uporište u zakonu, već je reč o uobičajenom ubeđenju da dugogodišnje parkiranje na istom mestu daje pravo vlasništva.

Fenomen komšije "vlasnika" javnog prostora

Crnogorac ostavio preteću poruku komšiji zbog parking mesta Foto: marekusz/Shutterstock

Reakcije ljudi na internetu pokazale su da gotovo svako naselje ima svog junaka sličnog onom iz ove priče. Komentari su se nizali, od onih duhovitih do onih koji kritikuju ovakvo ponašanje: "Kaži mu da milicija ne postoji odavno", "Možda je Bošku to mesto ostavio tata u nasledstvo", "Svi imamo po jednog Boška. Moj Boško mi je slomio brisač jer sam se parkirala na mesto koje nije ni označeno za parking, ali se Boško uzrujao", "Ovo je tako Crna Gora", "Ovi ljudi što izmišljaju da je neko parking mesto njihovo malo da se smire".

Ovaj primer još jednom je podsetio na apsurdne situacije u kojima se pojedinci ponašaju kao vlasnici ulica, zaboravljajući da mesečna karta za parking ne garantuje fiksno mesto, već samo pravo na korišćenje slobodnog prostora u određenoj zoni.

