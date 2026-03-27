Roditelji joj tajno ugradili uređaj za praćenje u auto

Jedna 24-godišnjakinja ostala je šokirana nakon što je, četiri godine nakon što se odselila od kuće, saznala da su roditelji tajno pratili njeno kretanje. Vest je isplivala na površinu usred razgovora o njihovom razvodu, a mlada žena je svoj bes podelila u objavi na internetu.

Želeli su da provere da li je srećno stigla

U objavi na Reditu pod korisničkim imenom Kontent Kauz, objasnila je kako je do otkrića došlo tokom razgovora sa majkom o okolnostima razvoda.

"Usred celog tog haosa, majci je izletelo da mi je još 2022. godine u auto stavila uređaj za praćenje. Rekla je da je "samo htela da bude sigurna da sam srećno stigla" nakon što sam se odselila i vozila preko cele zemlje", napisala je ona i dodala: "Pobesnela sam. I još uvek sam besna."

Foto: Profimedia

Njena majka istrajava u tome da će ćerka sve razumeti jednog dana kada bude imala sopstvenu decu, te da bi ponovo učinila isto. Brat autorke objave, koji i sam ima dvoje dece, složio se sa majkom.

"Smatram da je to suludo i da predstavlja teško narušavanje moje privatnosti. Osećam da me nisu poštovali kad sam se odselila i da su na potpuno pogrešan način ’pazili da budem sigurna’. Mislim da se briga za voljene ne pokazuje tako što se oni bukvalno špijuniraju," napisala je ova devojka.

"To je bolesno"

Korisnici Redita su u ogromnoj većini stali na stranu autorke objave.

Foto: Profimedia

"Nimalo ne preteruješ. Ja koristim AirTag na svojoj petogodišnjoj autističnoj ćerki kad smo na odmoru, za slučaj da se razdvojimo. To je u redu za petogodišnjakinju, ali ne i za dvadesetpetogodišnjakinju", napisao je jedan komentator.

Drugi korisnik se složio, dodajući da takvo ponašanje prelazi sve granice. Prema njegovim rečima, deljenje lokacije mora biti dobrovoljno. Smatra da je sakrivanje uređaja u automobilu odraslog deteta neprihvatljivo i da se briga može iskazati običnim telefonskim pozivom po dolasku na destinaciju.

