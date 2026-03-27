Ako tokom nevremena birate između više parking mesta, najoprezniji treba da budete uz velika, stara stabla sa širokom i gustom krošnjom. Razlog je jednostavan. Što je krošnja veća, vetar na nju deluje jačom silom.

Ako je pritom tlo natopljeno, a koren oslabljen ili ograničen urbanim uslovima, stablo može da izgubi stabilnost i bez prethodno vidljivog pucanja debla, piše tportal.hr. Zbog toga su u gradovima posebno problematična stabla koja spolja deluju potpuno zdravo, a zapravo imaju narušenu mehaničku stabilnost.

Poseban oprez uz brezu

Kada je reč o vrstama, veći oprez potreban je kod stabala poznatih po plitkom ili površinskom korenskom sistemu, posebno ako su visoka i izložena vetru. U toj grupi često se spominju, na primer, breze i smrča, jer takav tip korena u vlažnom i rastresitom tlu smanjuje otpornost na obaranje vetrom.

Ne parkirajte ispod ovog drveća tokom nevremena

U gradu su opasna i stabla iz "asfalta"

Jedan od najvećih problema u gradovima nije samo vrsta drveta, nego i način na koji ono raste. Stabla zasađena u malim otvorima u asfaltu, uz ivičnjake, saobraćajnice, parkinge i ispod mreže podzemnih instalacija često nemaju dovoljno prostora za normalan razvoj korena.

Zbog toga koren ostaje plići, deformisan ili oštećen, a celo stablo mehanički slabije nego što izgleda na prvi pogled. Upravo zato mesto gde stablo raste ponekad je jednako važno kao i sama vrsta. To znači da je tokom nevremena posebno rizično da parkirate auto ispod stabala koja rastu uz put, između trotoara i ulice, uz tramvajske trase, pored gradilišta ili na mestima gde su nedavno izvođeni radovi na cevima, kablovima i infrastrukturi.

Ako vidite ove znakove, ne parkirajte ni na minut

Bez obzira na vrstu, auto ne treba da ostavljate ispod stabla koje pokazuje jasne znakove oštećenja. To uključuje:

napuklo deblo,

veliku suvu granu,

nagnut trup,

podignuto tlo oko korena,

šupljine u deblu,

gljive na kori ili pri dnu stabla, kao i

krošnju koja deluje neuravnoteženo ili već delimično polomljeno.

Ne parkirajte ispod ovog drveća tokom nevremena

Takvi znaci ne znače uvek da će stablo odmah pasti, ali u kombinaciji sa jakim vetrom predstavljaju ozbiljan rizik i za vozila i za prolaznike.

Gde je danas najpametnije da ne parkirate?

U kontekstu aktuelnog nevremena, najgora odluka je da ostavite automobil pod starim drvoredima, ispod velikih krošnji uz saobraćajnice, uz stabla koja su vidljivo nagnuta ili oštećena, kao i pored stabala stisnutih u uske asfaltne otvore. Ako baš morate da parkirate na otvorenom, sigurnije je da birate čistiji prostor dalje od visokog zelenila, čak i ako to znači nekoliko minuta duže hoda.

Pogledajte video: Dupla kazna za parkiranje na mestu za osobe sa invaliditetom