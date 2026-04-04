Dok cene benzina i dizela na pumpama nastavljaju da divljaju, vozači grozničavo traže načine da uštede svaki dinar. Rešenje se, verovali ili ne, krije na vašoj kontrolnoj tabli! Britanski stručnjaci upozoravaju da neracionalno korišćenje jednog sistema u automobilu može ozbiljno da vam isprazni džep, a evo kako da to sprečite.

Zamka zvana klima uređaj

ilustracija Foto: Everyday Images / Alamy / Profimedia

Stručnjaci iz organizacije LKQ Euro Car Parts jasni su u svojim procenama: klima uređaj može povećati potrošnju goriva za čak 10 procenata! Razlog je jednostavan – motor mora da uloži mnogo više snage kako bi pokrenuo kompresor i rashladio kabinu, što se direktno odražava na kazaljku za gorivo.

Poseban oprez savetuje se kod kratkih relacija. Naime, sistem tada radi pod maksimalnim opterećenjem kako bi u što kraćem roku spustio temperaturu, što je „smrt“ za vaš novčanik.

Prozori ili klima? Evo rešenja

Zašto morate da isključite klimu pre nego što ugasite motor automobila Foto: Vinicius Bacarin / Alamy / Profimedia

Mnogi vozači prave grešku misleći da je otvaranje prozora uvek bolja opcija. Ipak, istina je negde na sredini:

U gradskoj vožnji: Dok se krećete sporije ili stojite u koloni, širom otvorite prozore. Klima vam u tim trenucima nije prijatelj.

Na otvorenom putu: Pri većim brzinama, otvoreni prozori stvaraju ogroman otpor vazduha, što kvari aerodinamiku i povećava potrošnju. Tada je ipak pametnije uključiti rashladni sistem.

Šta kažu brojke?

Dugme za recirkulaciju vazduha može da ima fatalan ishod Foto: Shutterstock

Podaci servisa KwikFit su neumoljivi. Prosečan klima uređaj „pojede“ između 0,2 i 0,4 litra goriva po satu vožnje. Iako noviji modeli automobila imaju sofisticiranije i štedljivije sisteme, kod starijih četvorotočkaša ovaj trošak je znatno uočljiviji.

Savet zlata vredan je i prilagođavanje garderobe temperaturi. Pre nego što posegnete za dugmetom na centralnoj konzoli, razmislite da li se problem može rešiti laganijom odećom. Svaki sat vožnje bez klime znači više novca u vašem novčaniku.

Video: Panika na pumpama zbog rata cena