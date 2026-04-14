Ako automobil ne vozite nedeljama i ostavite ga da dugo stoji parkiran, vrlo je verovatno da će se pre ili kasnije pojaviti problemi. Mnogi vozači prvo pomisle na akumulator, i to s razlogom, jer se on prazni čak i kada se vozilo ne koristi. Posle dužeg stajanja može se dogoditi da automobil uopšte ne možete da pokrenete.

Međutim, akumulator nije jedino na šta treba obratiti pažnju. Dugotrajno mirovanje može negativno da utiče i na druge delove vozila, pa posledice nekada budu ozbiljnije nego što se na prvi pogled čini.

Akumulator je prvi na udaru

Kada automobil nedeljama ne vozite, akumulator postepeno gubi snagu. Ako vozilo dugo stoji bez paljenja, može se potpuno isprazniti, pa motor više neće moći da se pokrene.

Zbog toga je kod automobila koji se ređe koriste upravo akumulator jedan od najčešćih uzroka problema nakon dužeg nekorišćenja.

Plavi dim iz auspuha može ukazivati na kvar

Ukoliko nakon dužeg stajanja primetite da prilikom ubrzavanja i puštanja papučice gasa iz auspuha izlazi plavičast dim, to može biti znak unutrašnjeg curenja ulja.

U tom slučaju ulje dospeva u cilindre, gde sagoreva zajedno sa gorivom. Takva pojava ne bi trebalo da se zanemari, jer može ukazivati na ozbiljniji problem unutar motora.

Vodena pumpa i sistem za pranje stakla mogu da stradaju

Dugotrajno nekorišćenje ne prija ni vodenoj pumpi, koja vremenom može da zarđa i da se zaglavi.

Osim toga, u motornom prostoru se nalaze i delovi sistema brisača i pumpe za pranje vetrobranskog stakla. Motor koji pokreće pumpu može da oksidira, dok se pojedini delovi sistema mogu začepiti zbog prljavštine i naslaga.

Ako posle dužeg stajanja primetite da neka električna komponenta ne radi, potrebno je proveriti i osigurače.

Kočnice posle mirovanja nisu odmah u punoj snazi

Diskovi kočnica tokom stajanja mogu da zarđaju, zbog čega će prva kočenja biti slabija nego inače. Potrebno je određeno vreme da se kočioni sistem ponovo vrati u normalno stanje i punu funkciju.

Ako automobil ostavljate parkiran na duži period, savetuje se da ne povlačite ručnu kočnicu, jer postoji mogućnost da se pločice i diskovi zalepe.

Treba imati u vidu i da kočiona tečnost vremenom gubi svoja svojstva, posebno ako vozilo stoji duže od šest meseci.

Gume mogu da promene oblik

Kada automobil dugo stoji na jednom mestu, gume mogu da se deformišu. To se posebno primećuje ako kasnije tokom vožnje osetite vibracije koje ranije nisu postojale.

U takvoj situaciji najbolje je da gume pregleda vulkanizer ili majstor, kako bi se utvrdilo da li je došlo do trajnih promena.

Vlaga u kabini stvara neprijatan miris

Ako u unutrašnjosti automobila postoji vlaga, vrlo je moguće da će se posle nekoliko nedelja pojaviti neprijatan miris. Zatvoren prostor bez provetravanja dodatno pogoršava problem.

Zato, ako vozilo ostavljate u garaži, može biti korisno da prozore ostavite blago odškrinute, kako bi vazduh mogao da cirkuliše i da se smanji zadržavanje vlage u kabini.

