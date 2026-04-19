Henri Ford (30. jul 1863 - 7. april 1947) bio je američki industrijalac, izumitelj i poslovni magnat, najpoznatiji kao osnivač kompanije Ford Motor Company. Rođen je na farmi u Grinfild Taunšipu, u saveznoj državi Mičigen, gde je još u ranoj mladosti pokazao sklonost ka mehanici.

Sa 16 godina napustio je dom kako bi radio kao šegrt u mašinskoj radionici u Detroitu, a kasnije se vratio da upravlja porodičnom farmom, istovremeno nastavljajući da eksperimentiše sa mehanikom. Godine 1891. pridružio se kompaniji Edison Illuminating Company, gde su njegove inženjerske sposobnosti dovele do unapređenja na mesto glavnog inženjera, što mu je omogućilo da se posveti razvoju benzinskih motora.

Henri Ford Foto: JACQUES BOYER / Roger Viollet / Profimedia

Godine 1903. Ford je osnovao Ford Motor Company, koja će revolucionisati automobilsku industriju i modernu proizvodnju. Njegov najpoznatiji proizvod, Ford Model T, predstavljen 1908. godine, postao je pristupačno i pouzdano vozilo za prosečnog Amerikanca, pretvarajući posedovanje automobila iz luksuza u svakodnevicu.

Zašto je važan?

Henri Ford je imao ogroman uticaj na 20. vek, pre svega zbog uvođenja pokretne trake u masovnu proizvodnju. Ova inovacija, uvedena 1913. godine, značajno je smanjila vreme i troškove proizvodnje automobila, čineći Model T dostupnim širokoj javnosti. Dok je 1908. Model T koštao 850 dolara, do 1920-ih cena je pala na oko 260 dolara, što je omogućilo milionima Amerikanaca da poseduju automobil.

Klikom na link saznajte bez kog izuma danas ne možemo da zamislimo nijedan automobil.

Ford je takođe bio pionir u poboljšanju radnih uslova. Godine 1914. uveo je platu od 5 dolara dnevno - dvostruko više od tadašnjeg proseka - uz skraćenje radnog dana na osam sati. Ova mera nije samo privukla najbolje radnike, već je i povećala produktivnost i omogućila radnicima da priušte proizvode koje sami proizvode, stvarajući novi ekonomski model.

Prvi Ford automobil Foto: akg-images / akg-images / Profimedia

Njegov doprinos nije bio ograničen samo na automobile; Fordov pristup masovnoj proizvodnji uticao je i na druge industrije i postavio temelje modernog kapitalizma i potrošačkog društva.

Žestoki antisemita i simpatizer nacizma

Uprkos njegovim dostignućima, Henri Ford bio je i kontroverzna ličnost. Jedna od najvećih kritika odnosi se na njegove antisemitske stavove. Od 1920. do 1927. finansirao je i izdavao novine The Dearborn Independent, u kojima su objavljivani antisemitski tekstovi, uključujući seriju pod naslovom „The International Jew“. Ovi tekstovi širili su stereotipe i teorije zavere o Jevrejima, a Ford je čak distribuirao prevedene verzije „Protokola sionskih mudraca“. Iako se 1927. javno izvinio pod pritiskom tužbi i bojkota, njegova reputacija ostala je narušena.

Henri Ford Foto: Fototeca Gilardi / akg-images / Profimedia

Ford je takođe bio poznat po protivljenju sindikatima. U njegovim fabrikama, naročito tokom 1930-ih, radnici koji su pokušavali da se organizuju suočavali su se sa nasiljem i otkazima. Najpoznatiji incident, „Bitka na nadvožnjaku“ 1937. godine, dogodio se kada su Fordovi čuvari napali članove sindikata tokom protesta u Dirbornu.

Konačno, Fordovo divljenje nacizmu izazvalo je dodatne kontroverze. Godine 1938. primio je Veliki krst nemačkog orla, najviše odlikovanje koje je nacistička Nemačka dodeljivala strancima, što je izazvalo ogorčenje u Sjedinjenim Američkim Državama, posebno uoči Drugog svetskog rata.

Henri Ford Foto: INTERFOTO / Personalities, INTERFOTO / Alamy / Profimedia

Henri Ford ostaje ikona industrijske revolucije, čovek čiji su izumi i ideje oblikovali savremeni svet. Međutim, njegovo nasleđe nije bez mrlja - njegovi antisemitski stavovi i simpatije prema nacizmu i dalje su predmet kritike i rasprave.

