Vozači koji prelaze na električna vozila moraju da usvoje nova pravila ponašanja, ali, prema seriji viralnih video snimaka iz Kine, mnogi se za njih ne obaziru.

Azijska zemlja, koja je poslednjih godina postala sila u automobilskoj industriji, ima mnogo dužu tradiciju sa električnim automobilima nego Evropa ili Sjedinjene Američke Države. Automobili na baterije su tamo mnogo češći, pa ima mnogo više stanica za punjenje, a na njima je primećeno i grubo ponašanje koje je izazvalo burne reakcije na društvenim mrežama.

Kao što se može videti u kompilaciji klipova objavljenih na X, postoji popriličan broj vlasnika koji, nakon što napune svoj automobil i isključe ga sa stanice za punjenje, ne vraćaju kabl na mesto, već ga jednostavno bacaju na pod.

Ovaj postupak je jasan nedostatak kolegijalnosti, jer je mesto gde treba vratiti utikač bukvalno udaljeno jedan metar, tako da je napor zaista minimalan. Ne samo to, oni koji ga jednostavno bace mogli bi oštetiti kablove, što znači da stanica za punjenje više neće raditi dok se ne izvrše popravke.

Jedan od korisnika "X" pokušava da objasni mogući uzrok ovog ponašanja. On navodi da ako se kabl ne vrati na svoje mesto, aplikacije stanice za punjenje će označiti mesto kao zauzeto, što znači da niko drugi neće doći da puni.

Svi se slažu da nešto treba preduzeti da bi se kaznili oni koji ostavljaju kablove za punjenje na podu, a mnogi veruju da postoji veoma jednostavno i efikasno rešenje: "udariti ih po džepu".

Najrasprostranjeniji predlog je da sistem za punjenje treba da nastavi da puni dok se kabl ne vrati na svoje mesto. Čak i ako je automobil završio sa punjenjem, ako se kabl ne vrati na svoje mesto, sistem bi i dalje punio jer bi bilo potrebno konačno vraćanje da bi se proces punjenja završio.

Drugi dodaju da, pošto većinu stanica za punjenje prate kamere, bilo bi lako identifikovati brojeve registarskih tablica korisnika koji se ovako ponašaju i poslati im kaznu.