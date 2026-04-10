Evo šta je u pitanju

Umesto klasičnih alarma ili garaža, vozači su počeli da koriste posebne zaštitne futrole za retrovizorekako bi sprečili krađu i oštećenja.

Ovaj trend je posebno izražen u delovima grada gde su skupi automobili često parkirani na ulici, bez mogućnosti smeštaja u garaži. Takvi uslovi stvaraju idealne mogućnosti za krađu delova vozila, posebno spoljašnjih retrovizora, koji su laka meta.

Futrole koje se koriste napravljene su od kevlara, veoma jakog sintetičkog materijala poznatog po upotrebi u zaštitnoj opremi.

Postavljaju se direktno na retrovizore i osiguravaju se bravom, što njihovo uklanjanje ili krađu čini još težim.

Skupa zaštita, ali još skuplja oštećenja

Iako na prvi pogled deluju kao neobično rešenje, vlasnici luksuznih vozila smatraju da se ovakva investicija isplati. Komplet ovih zaštitnih futrola može koštati i do 200 dolara, ali to je znatno manje od potencijalne štete koju mogu pretrpeti.

Naime, zamena jednog retrovizora na automobilima poput Poršea 911 može koštati više od 1.200 evra, što podstiče mnoge vozače da traže dodatne načine zaštite.