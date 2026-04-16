Električni auto nikad nije bio isplativiji: Nemci izračunali koliko se zaista uštedi!
Vožnja električnog automobila trenutno je znatno jeftinija od vožnje benzinaca i dizelaša, pokazuje nova analiza nemačkog portala Verivox, koju prenosi Der Spiegel.
Prema podacima za mart 2026. godine, prosečna cena struje za domaćinstva u Nemačkoj iznosila je 31,2 centa po kWh, što znači da električni automobil sa prosečnom potrošnjom od 16,9 kWh na 100 km za mesečnih 1.000 kilometara troši oko 53 evra.
Za isto rastojanje, vožnja automobila sa benzinskim motorom koštala bi oko 160 evra, dok bi dizelaš zahtevao oko 113 evra za gorivo.
To praktično znači da je EV jeftiniji za 67 odsto u odnosu na benzinca i 53 odsto u odnosu na dizel, piše Revija HAK.
Glavni razlog za ovako veliku razliku je rast cene goriva, koja je zbog geopolitičkih tenzija u Nemačkoj premašila 2,2 evra za litar benzina i 2,4 evra za dizel.
Ipak, stručnjaci naglašavaju da se najveća ušteda ostvaruje samo ako se automobil puni kod kuće, jer su javni punjači skuplji od kućne električne energije.
Ako cene goriva nastave da rastu, razlika u troškovima mogla bi da bude još izraženija u narednim mesecima, što dodatno ide u prilog električnim vozilima.
(Kurir.rs/B92)
