Saobraćajne nezgodepredstavljaju ozbiljan bezbednosni, ali i finansijski rizik u savremenom saobraćajnom sistemu. Bez obzira na iskustvo vozača, stanje puta ili tehničku ispravnost vozila, mogućnost nezgode uvek postoji.

Međutim, kako stručnjaci iz oblasti osiguranja i saobraćajne analitike ističu, konačan finansijski ishod često ne zavisi samo od same nesreće, već od toga kako se vodi postupak prijave štete i kako se komunicira sa osiguravajućim društvom.

Upravo tu mnogi vozači prave greške koje mogu imati dugoročne posledice.

Ključni trenutak: kako prijavljujete štetu nakon nezgode

Foto: Jakov Milošević

Postupak obrade odštetnog zahteva zasniva se na dokumentaciji, činjenicama i izjavama učesnika. Svaka neprecizna ili nepromišljena rečenica može kasnije uticati na procenu odgovornosti i visinu isplate.

Stručnjaci naglašavaju da je najvažnije ostati smiren i davati isključivo objektivne informacije, bez nagađanja i subjektivnih zaključaka.

Najveća greška: preuzimanje krivice u trenutku šoka

U stresu nakon nezgode, vozači često reaguju impulsivno i izgovaraju rečenice poput „moja je krivica“ ili „nisam ga video“.

Iako deluju bezazleno, takve izjave mogu imati ozbiljnu težinu u postupku osiguranja, jer se mogu tumačiti kao priznanje odgovornosti.

Važno je znati da krivicu ne određuju učesnici na licu mesta, već policija, procenitelji štete i po potrebi sudski veštaci.

Zato se preporučuje da se ostane na čistom opisu događaja, bez emocija i bez zaključaka o odgovornosti.

Ne nagađajte brzinu, udaljenost i tehničke detalje

Saobraćajna policija Foto: MUP Srbije

Jedan od najčešćih problema u praksi jeste pogrešno procenjivanje tehničkih parametara nakon nezgode.

Brzina kretanja, dužina kočenja ili vreme reakcije su podaci koji se kasnije detaljno analiziraju kroz veštačenja i policijske zapisnike.

Ako vozač da procenu koja se kasnije pokaže netačnom, može se dovesti u pitanje verodostojnost celog iskaza.

Zato stručnjaci savetuju jednostavan odgovor u neizvesnim situacijama:

„Nisam siguran“ ili „nemam tačan podatak“.

Takav pristup se smatra odgovornim i profesionalnim.

Snimljene izjave i dodatni rizici

Osiguravajuća društva često koriste telefonske ili pisane izjave kao deo standardne procedure obrade štete. Međutim, ono što vozači često zanemaruju jeste činjenica da snimljena izjava ostaje trajni dokaz.

Ona se može koristiti u žalbenim postupcima ili čak na sudu.

Zbog toga se preporučuje oprez – vozači imaju pravo da zatraže vreme za razmišljanje ili konsultaciju pre davanja izjave, kao i da insistiraju na pisanoj komunikaciji, koja ostavlja više prostora za precizno formulisanje.

Dokumentacija je često važnija od izjave

Foto: RINA

U savremenoj praksi osiguranja, materijalni dokazi imaju sve veću težinu.

Fotografije i video snimci sa mesta nezgode, tragovi kočenja, položaj vozila i stanje puta često su presudni za rekonstrukciju događaja.

Preporučuje se da se dokumentuje:

oštećenje svih vozila

širi kontekst saobraćaja

stanje kolovoza i vremenski uslovi

saobraćajna signalizacija

prepreke ili loša vidljivost

Takođe, razmena podataka sa drugim učesnicima i prikupljanje kontakata svedoka može značajno ojačati zahtev.

Policijski zapisnik dodatno učvršćuje pravnu osnovu.

Sve veća uloga tehnologije u dokazivanju

Foto: Kurir Televizija

Ugradnja kamera u vozila postaje sve češća praksa. Dashcam uređaji beleže kretanje, brzinu i ponašanje učesnika u saobraćaju, što može ubrzati postupak obrade štete.

Međutim, stručnjaci upozoravaju da snimci mogu imati i negativan efekat ako pokažu prekršaje samog vozača.

Pored kamera, sve važniju ulogu imaju i telematički sistemi i podaci iz samih vozila, koji dodatno povećavaju transparentnost.

Posledice loše komunikacije sa osiguranjem

Nepravilna komunikacija sa osiguravajućim društvom može dovesti do ozbiljnih posledica, među kojima su:

smanjenje iznosa odštete

produženje postupka obrade

povećanje premije osiguranja

odbijanje zahteva u celosti ili delimično

dugotrajni pravni sporovi i dodatni troškovi

U složenijim slučajevima, proces može trajati mesecima ili čak godinama.

