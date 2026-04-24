Peking, april 2026 – Delta Auto Grupa potpisala je ugovor o saradnji sa kineskim premium hi-tech automobilskim brendom AVATR. Reč je o brendu iza kog stoje tri tehnološka i industrijska giganta: Changan Automobile, CATL i Huawei. Zajedno, oni predstavljaju sam vrh globalne auto-industrije, baterijskih tehnologija i digitalnih inovacija, što AVATR pozicionira kao jedan od najambicioznijih i najnaprednijih brendova nove generacije. Ovim partnerstvom Delta Auto Grupa, zajedno sa Norveškom, prva uvodi AVATR u Evropu i postaje ekskluzivni distributer za tržišta Zapadnog Balkana. Ugovor je zvanično zaključen 24. aprila na međunarodnom sajmu Beijing International Automotive Exhibition (Auto China), jednom od najvažnijih globalnih događaja u auto-industriji. Ova saradnja predstavlja značajan iskorak za regionalno tržište, donoseći novu generaciju luksuzne i tehnološki napredne mobilnosti iz Kine.

AVATR je premium brend koji kombinuje avangardni dizajn i napredne tehnologije. Kao deo nove generacije kineskih proizvođača koji predvode tranziciju ka elektrifikaciji, AVATR je rezultat bliske saradnje auto i tech industrije, sa jasnim fokusom na razvoj pametnih vozila. U toj kombinaciji, Changan Automobile obezbeđuje razvoj i proizvodnju vozila, CATL kao globalno najveći proizvođač baterija donosi ključnu prednost u dometu i performansama, dok Huawei kao jedan od najvećih tehnoloških brendova na svetu, razvija napredne digitalne sisteme koji definišu iskustvo vožnje nove generacije. Saradnja sa Huawei već sada se dodatno produbljuje kroz razvoj tehnologija, proizvoda i prodaje, uz plan da do 2030. godine zajednički lansiraju 17 modela u segmentima limuzina, SUV i MPV vozila. Pored toga, AVATR svakako funkcioniše kao nezavisan premium brend sa sopstvenim dizajnom i tržišnim pristupom. Sa dizajnerskim centrom u Minhenu i snažnim R&D kapacitetima u Chongqingu i Šangaju, AVATR razvija vozila koja spajaju futuristički dizajn i luksuz, namenjena korisnicima koji od mobilnosti očekuju više od klasičnog iskustva vožnje. Brend beleži rast veći od 130%, a ponudu čine premium električni SUV i sedan modeli nove generacije.

„Naša kompanija već tri decenije radi na tome da domaćem tržištu približi najnaprednije brendove i tehnologije iz celog sveta. Kroz saradnju sa AVATR-om nastavljamo takav pravac, uvodeći na tržište novu generaciju visokotehnoloških, luksuznih automobila koji pomeraju granice. Na ovom partnerstvu radili smo gotovo dve godine, kroz intenzivne pregovore i pažljiv odabir, kako bismo doneli brend koji zaista pravi razliku. Danas, uz AVATR, dodatno jačamo naše prisustvo u Kini, uz tim i operativnu bazu u Šangaju, čime smo još bliže tržištu koje predvodi globalne promene u industriji. Ponosni smo što ovim partnerstvom dodatno širimo portfolio, ali i doprinosimo razvoju savremene mobilnosti u regionu”, istakla je Aleksandra Đurđević, CEO Delta Auto Grupe.

Delta Auto Grupa je jedna od najinovativnijih kompanija na domaćem tržištu i među prvima koja je uvela električna vozila. Uvođenjem AVATR brenda dodatno širi portfolio u segmentu električnih i inteligentnih vozila, prateći najnovije globalne trendove.

„Već nekoliko godina aktivno pratimo razvoj automobilske industrije u Kini i kroz postojeću saradnju sa vodećim proizvođačem električnih lakih komercijalnih vozila, stekli smo dragoceno iskustvo u ovom segmentu. Pored toga, kroz pažljivo vođen proces selekcije i razgovore sa brojnim brendovima, strateški smo odabrali partnerstvo sa AVATR-om kao jednim od najperspektivnijih izbora u premium segmentu putničkih vozila”, ističe Lazar Radanov- Radičev, direktor za razvoj novih biznisa u Delta Auto Grupi.

AVATR svoju evropsku promociju imaće na Paris Motor Show, koji se održava u oktobru 2026. godine. Delta Auto Grupa biće ovlašćeni distributer za Srbiju, Kosovo, Bosnu i Hercegovinu, Severnu Makedoniju, Crnu Goru i Albaniju.