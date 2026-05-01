Audi zatvara važno poglavlje. Dva najpristupačnija modela u gami, A1 i Q2, definitivno se ukidaju, čime brend sa četiri prstena napušta deo tržišta koji mu je godinama donosio nove kupce.

Odluka nije iznenađenje, jer se o kraju A1 već govorilo 2021. godine, a o odlasku Q2 godinu dana kasnije. Sada je proizvodnja zvanično završena, a Audi želi da iskoristi oslobođeni prostor za ambicioznije i profitabilnije modele, posebno električne.

Audi A1 je stigao na tržište 2010. godine i proizvodio se u Martorelju, u Španiji. Tokom svog životnog veka isporučeno je 1.389.658 jedinica, a mali premium model je ostao upamćen kao automobil koji je nudio skuplji Audi osećaj u gradskom formatu.

Q2 je predstavljen 2016. godine i proizvodio se u Ingolštatu. Do kraja proizvodnje proizvedeno je 887.231 jedinica, što ga čini najstarijim modelom u trenutnoj Audijevoj gami. Njegovim odlaskom, brend ostaje bez važnog predstavnika u segmentu malih premium SUV vozila.

Novi A2 dolazi, ali potpuno električni

Mesto A1 i Q2 trebalo bi da popuni novi Audi A2. Ali za razliku od prethodnika, reč je o potpuno električnom modelu koji će deliti razvoj sa Folksvagenom ID.3 Neo.

Audi tako jasno pokazuje pravac u kom ide: Manje klasičnih modela početnog nivoa, više električnih automobila i veći naglasak na profitabilnije segmente.

Planiraju se i druge važne inovacije. Električni koncept C trebalo bi da krene u proizvodnju 2027. godine, a očekuje se i veliki Q9 SUV, koji bi trebalo da se takmiči sa modelima kao što su Mercedes GLS i BMV X7.

Audi se menja iz temelja

Gašenje A1 i Q2 je deo šire promene u Audijevoj strategiji. Nakon odlaska modela kao što su TT, R8 i A5 kupe, može se činiti da se ponuda smanjuje, ali u stvari brend pokušava da se preusmeri ka skupljim, elektrifikovanijim i profitabilnijim automobilima.

Ovo su loše vesti za ljubitelje manjih premijum automobila. Ali tržište se promenilo, a Audi jasno procenjuje da budućnost više nije zasnovana na najjeftinijim modelima, već na električnim i većim automobilima sa višim maržama.

