Slušaj vest

Prva ogrebotina na novom automobilu obično se pojavi mnogo ranije nego što vozači očekuju. Tragovi kamenčića na autoputu, oštećenja na parkingu i posledice zimskih uslova vožnje najčešći su razlozi zbog kojih se vlasnici novih automobila odlučuju da zaštite lak vozila PPF zaštitnom folijom odmah nakon kupovine. Reč je o providnoj poliuretanskoj foliji koja se postavlja preko fabričkog laka i pravi fizičku barijeru između automobila i spoljašnjihuticaja. U kompaniji Black Glass, lideru u ugradnji auto folija sa 20 godina iskustva i velikim timom sertifikovanih montažera, ističu da zaštitna folija preuzima sva oštećenja na sebe, dok originalna, fabrička boja ostaje potpuno očuvana kao i da se ugradnja ppf folija u njihovoj firmi može završiti u roku od samo jednog dana.

Foto: Black Glass

Foto: Black Glass

Foto: Black Glass

SLIKE: Ogrebotine ostaju na zaštitnoj foliji, dok fabrički lak ispod ostaje neoštećen

Kako da budete sigurni da ovo nije "montaža"

Mnogi vozači se s pravom pitaju da li PPF zaštita zaistafunkcioniše u praksi. Zato je važno da se efekat vidi.

Na ovom snimku se jasno vidi koliko zaista PPF štiti lak u praksi.

A za one koji žele da se uvere uživo, u Black Glass servisima moguće je lično testirati PPF folije i proveriti njihovu otpornostnaogrebotine ključem ili drugim predmetima,udarce o zid ili drugo vozilo, kao i druge realne uslove korišćenja.



PPF zaštita postaje standard kod novih vozila

KakoPPF folijapružafizičku barijeru između spoljašnjih uticaja i laka automobila,ona sprečava trajna oštećenja koja bizahtevala farbanje delova karoserije.

Osim zaštite od mehaničkih oštećenja, moderne PPF folije imaju i hidrofobni zaštitni sloj koji sprečava zadržavanje prljavštine poput prašine, katrana, ulja i ostataka insekata, čime se značajno olakšava održavanje vozila.

Savremene generacije PPF zaštitnih folija imaju i mehanizam samoizlečenja (self-healing), zahvaljujući kojem sitne ogrebotine nestaju pod uticajem toplote sunca ili toplog vazduha.

Foto: Black Glass

Foto: Black Glass

Foto: Black Glass

SLIKE: PPF folija se sama regeneriše pod dejstvom toplog vazduha

PPF zaštita sve se češće postavlja na celo vozilo jer na taj način svi delovi automobila ostaju potpuno zaštićeni. Ali takođe postoji mogućnost i parcijalne zaštite gde se najčešće štiti prednji deo vozila koji tokom vožnje trpi najveća oštećenja od kamenčića i drugih spoljnih uticaja.

Stručnjaci iz kompanije Black Glass savetuju da je najbolji trenutak za ugradnju zaštitne folije odmah nakon kupovine automobila, dok je lak još u fabričkom stanju i bez oštećenja.

Kod PPF folija ključnu razliku prave kvalitet i debljina PPF folije predstavljaju najviši nivo zaštite fabričkog laka i standard očuvanja vrednosti novih automobila, alinisu sve PPF zaštitne folije istog kvaliteta.Nivo zaštite u velikoj meri zavisi od materijala od kog je folija izrađena, njene debljine, kao i postojanja dodatnih zaštitnih slojeva poput mehanizma samoizlečenja i hidrofobne površine. Debljina kvalitetnih PPF zaštitnih folija kreće se od oko 165 do 290 mikrona, a upravo veća debljina predstavlja jedan od ključnih parametara zaštite, jer se takva folija znatno teže probija udarcima sitnog kamenja i drugim spoljašnjim uticajima tokom vožnje. Iako se PPF zaštita u najvećem broju slučajeva ugrađuje kao providna i potpuno neprimetna folija sa ciljem očuvanja originalnog izgleda vozila, dostupne su i mat varijante, kao i zaštitne folije u boji koje pored zaštite omogućavaju i promenu vizuelnog identiteta automobila.

Foto: Black Glass

Foto: Black Glass

Foto: Black Glass

SLIKE: ugradnja PPF folije PPF zaštita auto laka u Black Glass-u uz garanciju do 10 godina Ugradnja PPF zaštitnih folija u BlackGlass servisima traje samo 1 dan, agarancija do 10 godina.