Uprkos boljim opcijama, mnogi i dalje biraju da automobil peru sami, a stručnjaci upozoravaju da ovo nije najbolji način i da može višestruko da šteti.

Ipak, stare navike i dalje opstaju. Mnogi pogrešno veruju da su problem kod ručnog pranja automobila hemikalije u šamponima za čišćenje, ali zapravo štetu prave nečistoće sa vozila, poput ulja i teških metala.

Neki veruju da kiša ispira prljavštinu ili da automatske perionice mogu oštetiti automobil, što doprinosi nastavku pranja kod kuće.

Štetne materije se šire

Kada perete automobil kod kuće, zagađivači poput ulja, teških metala i drugih ostataka direktno odlaze u kanalizaciju za kišnicu. Odatle se bez prečišćavanja prenose u reke, jezera i mora.

Prema smernicama brojnih agencija za zaštitu životne sredine i lokalnih vlasti, automobile bi trebalo prati u objektima gde se voda obrađuje i čisti.

Pazite čime perete automobila da ne biste oštetili farbu Foto: Zoonar/OLIVER NOWAK, Zoonar GmbH / Alamy / Profimedia

Izbor pravih proizvoda

Ukoliko se ipak odlučite da auto perete sami najpre obratite pažnju najpre na proizvode koje koristite. Ne koristite kućna sredstva poput sredstva za staklo, deterdženta za sudove ili sapuna za ruke, jer mogu ukloniti zaštitni sloj voska sa laka automobila.

Umesto toga koristite blagi šampon za automobile koji je posebno namenjen za auto-lak. Za pranje koristite vunenu rukavicu ili veliki prirodni sunđer. Za tvrdokorne nečistoće poput katrana sa puta, gume i masnoće, koristite specijalna sredstva i neabrazivnu krpu.

Čišćenje guma i felni

Gume i felne skupljaju kočionu prašinu, pesak i druge nečistoće koje mogu oštetiti površinu automobila. Izaberite sredstvo koje odgovara tipu felni (hrom, lakirane ili farbane). Obavezno koristite poseban sunđer ili krpu za ove delove.

Takođe, kada perete automobil ne pomerajte sunđer kružnim pokretima, jer to može ostaviti tragove i ogrebotine na laku.

Umesto toga, pomerajte sunđer ili krpu uzdužno, preko haube i karoserije. Ako vam sunđer padne na zemlju, dobro ga isperite kako biste uklonili sitne čestice koje mogu izgrebati lak. Perite automobil u hladu ili kada je temperatura niža, kako se voda i sapun ne bi prebrzo sušili. Pre početka isperite ceo automobil i perite deo po deo kako biste izbegli sušenje sapuna. Napravite dovoljno pene za lakše klizanje po površini. Sunđer često ispirajte i koristite posebnu kofu kako biste sprečili da prljavština ostane u vodi za pranje.

