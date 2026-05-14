da li ste znali

Zašto morate da isključite klimu pre nego što ugasite motor automobila

Napolju vrućina, u automobilu prijatna temperatura, klima radi, a vi čim stignete na odredište samo ugasite motor, izađete i zaključate kola. Na prvi pogled, sasvim obična navika. Ipak, upravo zbog nje se u sistemu ventilacije stvara idealno mesto za razvoj bakterija, gljivica i buđi.

Zato klima u automobilu vremenom počinje da širi neprijatan miris, posebno kada se vozilo upali posle dužeg stajanja. Dobra vest je da za ovaj problem postoji jednostavno rešenje, ne košta ništa i potrebno je svega nekoliko minuta.

Zašto klima u automobilu počinje da smrdi?

Foto: Alexandru Nika / Alamy / Profimedia

Kada klima uređaj hladi kabinu, na isparivaču se stvara kondenzacija. Reč je o delu sistema koji rashlađuje vazduh, a voda koja se tada formira najčešće se vidi ispod automobila kao kapljanje.

Problem nastaje kada se klima i motor ugase odjednom. Isparivač tada ostaje vlažan, hladan i zatvoren u unutrašnjosti komandne table. Pošto nema protoka vazduha koji bi ga osušio, vlaga ostaje zarobljena, a to je savršeno okruženje za razvoj mikroorganizama.

Već narednog dana, čim uključite ventilaciju, vazduh iz sistema može da izbaci neprijatan miris, ali i čestice koje mogu da iritiraju disajne puteve. Zbog toga se kod pojedinih vozača i putnika mogu javiti kašalj, kijanje, alergijske reakcije ili osećaj težeg disanja.

Mnogi tada posegnu za sprejevima za dezinfekciju, menjanjem filtera kabine ili skupim tretmanima, ali se miris često vraća jer glavni uzrok nije uklonjen — vlaga koja ostaje na isparivaču.

Pravilo od dva minuta koje menja sve

Majstori često savetuju vozačima da pred kraj vožnje ne gase odmah motor dok klima radi. Umesto toga, potrebno je da uradite jednu jednostavnu stvar.

Oko dva minuta pre nego što stignete na odredište, isključite dugme A/C, ali ostavite ventilaciju da i dalje duva.

Tako kroz sistem nastavlja da prolazi običan vazduh, koji pomaže da se isparivač osuši pre nego što automobil bude ugašen. Kada nema zadržane vlage, znatno je manja šansa da se u ventilaciji razviju buđ, bakterije i neprijatan miris.

Ova navika ima još jednu prednost. Organizam se postepeno navikava na spoljašnju temperaturu, pa izlazak iz rashlađenog automobila na veliku vrućinu nije toliko neprijatan. Time se izbegava i nagli temperaturni šok koji mnogima smeta tokom letnjih dana.

Ne ostavljajte klimu uključenu pri gašenju auta

Foto: Shutterstock

Još jedna česta greška je gašenje automobila dok je klima i dalje uključena. Kada sledeći put startujete vozilo, sistem odmah pokušava da pokrene i motor i rashladni uređaj, što može dodatno da optereti elektroniku i kompresor.

Zato je bolje da se klima isključi nekoliko minuta ranije, a da ventilator nastavi da radi. Tako se sistem prirodno prosuši, a automobil se ne opterećuje nepotrebno pri narednom paljenju.

Šta ako se neprijatan miris već pojavio?

Ako se iz ventilacije već širi miris koji podseća na vlagu, ustajali vazduh, podrum ili sirće, to može da znači da se u sistemu već nakupio sloj nečistoće i mikroorganizama.

U blažim slučajevima može pomoći jednostavan trik sa grejanjem. Upalite automobil, zatvorite prozore, uključite grejanje na najjače i pustite da radi oko deset minuta, dok vi niste u vozilu. Visoka temperatura može da isuši kanale i smanji deo bakterija koje izazivaju neprijatan miris.

Ipak, ukoliko se miris stalno vraća, najbolje je obratiti se servisu. Profesionalno čišćenje sistema ventilacije i klima uređaja može biti neophodno kada se problem već proširio dublje u sistem.

Mala navika koja štedi novac

Foto: Iakov Filimonov / Alamy / Profimedia

Umesto da svake sezone trošite novac na sprejeve, dezinfekcije i razne preparate, dovoljno je da promenite rutinu pred kraj vožnje. Isključite klimu, ostavite ventilaciju da radi još nekoliko minuta i tek onda ugasite automobil.

Na taj način čuvate klima uređaj, smanjujete mogućnost pojave neprijatnih mirisa i obezbeđujete svežiji vazduh u kabini. Sitnica koja traje dva minuta može da napravi veliku razliku, posebno tokom letnjih meseci kada se klima u automobilu koristi svakodnevno.

