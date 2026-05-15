Stručnjaci za bezbednost upozoravaju da je krađa automobila ušla u potpuno novu eru, u kojoj kriminalci koriste profesionalne dijagnostičke uređaje namenjene auto-servisima i mehaničarima. Upravo zahvaljujući tim alatima moguće je za manje od jednog minuta pristupiti računaru automobila, napraviti novi elektronski ključ i odvesti vozilo bez ikakve buke i sumnje.

Posebno zabrinjava činjenica da mnogi od uređaja koje lopovi koriste nisu ilegalni i mogu se potpuno legalno kupiti na tržištu. Zbog toga stručnjaci upozoravaju da vlasnici automobila moraju ozbiljnije da razmišljaju o dodatnoj zaštiti svojih vozila.

Savremene krađe automobila pomoću dijagnostičkih uređaja Foto: Shutterstock

Lopovi imaju nove metode

Za razliku od nekadašnjih metoda krađe automobila, moderne kriminalne grupe danas gotovo da ne ostavljaju tragove nasilnog ulaska. Umesto šrafcigera i alata za obijanje, koriste računare i specijalizovane dijagnostičke uređaje. Ti uređaji povezuju se sa OBD2 priključkom koji se nalazi u većini savremenih vozila. Reč je o standardnom portu koji auto-servisi koriste za dijagnostiku kvarova, proveru sistema i programiranje ključeva.

Međutim, upravo ta funkcija omogućila je lopovima da pronađu novi način krađe. Kada pristupe automobilu, oni se za svega nekoliko trenutaka povezuju sa računarom vozila i programiraju potpuno novi ključ koji im omogućava regularno pokretanje automobila.

Automobil može da nestane i pre nego što vlasnik primeti krađu

Najveći problem kod ovakvih krađa jeste neverovatna brzina cele operacije. Stručnjaci upozoravaju da iskusnim kriminalcima često treba manje od jednog minuta da pristupe sistemu automobila i odvezu vozilo. Nakon što naprave novi elektronski ključ, lopovi često odmah deaktiviraju fabrički GPS, Bluetooth i druge sisteme za praćenje kako bi policiji otežali potragu. Sledeći korak uglavnom uključuje promenu registarskih tablica i prebacivanje vozila u skladišta ili luke iz kojih automobili završavaju na međunarodnom crnom tržištu.

(Kurir.rs/24.sedam)

