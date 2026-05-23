Veliki servisje jedna od onih stavki koju vozači često odlažu dok automobil „normalno ide”. Međutim, upravo je to greška koja kasnije može skupo da košta. Iako fabrička uputstva za pojedine modele predviđaju servisne intervale na 120.000, pa čak i na 240.000 kilometara, mnogi majstori u praksi savetuju da se ključni delovi provere i zamene znatno ranije.

Razlog nije u tome što mehaničari žele da vozačima nametnu nepotreban trošak, već u tome što automobil u realnim uslovima retko živi onako kako je zamišljeno u fabričkim proračunima. Gradska vožnja, kratke relacije, stalno stajanje i kretanje, prašina, lošiji putevi, gužve i promenljiv kvalitet goriva utiču na to da se delovi troše brže nego što bi to bio slučaj u idealnim uslovima.

Kada treba raditi veliki servis?

U praksi se veliki servis najčešće preporučuje između 60.000 i 100.000 kilometara, u zavisnosti od modela vozila, motora, starosti automobila i načina vožnje. Ako se automobil ne vozi mnogo i ne prelazi veliku kilometražu, majstori uglavnom savetuju da se veliki servis uradi na svake četiri do pet godina.

To znači da nije dovoljno gledati samo kilometražu. Vreme takođe igra veliku ulogu, jer guma, plastika i drugi materijali vremenom stare, čak i kada automobil stoji ili se koristi retko.

Zato vozači ne bi trebalo slepo da se oslanjaju samo na fabričku preporuku, već da uzmu u obzir kako i gde zaista voze automobil.

Zašto fabričke preporuke nisu uvek dovoljne?

Proizvođači automobila servisne intervale određuju prema određenim standardima i prosečnim uslovima upotrebe. Ipak, vožnja u realnosti često izgleda potpuno drugačije.

Automobil koji svakodnevno prelazi kratke gradske relacije, često stoji u kolonama, pali se i gasi više puta dnevno i vozi po lošijim putevima, izložen je većem opterećenju nego vozilo koje većinu kilometara prelazi na otvorenom putu.

Upravo zbog toga majstori često preporučuju raniju proveru. Njihova logika je jednostavna: bolje je zameniti deo na vreme nego čekati da pukne, otkaže ili napravi mnogo veću štetu.

Šta obuhvata veliki servis?

Veliki servis nije samo rutinska zamena jednog dela. To je ozbiljniji zahvat kojim se proveravaju i menjaju važni elementi motora i pratećih sistema.

Najčešće se tokom velikog servisa proveravaju ili menjaju:

zupčasti kaiš ili lanac,

zatezači,

roleri,

vodena pumpa,

pomoćni kaiševi,

rashladna tečnost,

drugi delovi koji su povezani sa radom motora.

Kod mnogih automobila, kada se već pristupa zupčastom kaišu, preporučuje se da se istovremeno zamene i vodena pumpa, roleri i zatezači. Razlog je praktičan: do tih delova se dolazi tokom istog zahvata, pa je često isplativije uraditi sve odjednom nego kasnije ponovo plaćati ruke i rasklapanje.

Zašto je zupčasti kaiš toliko važan?

Zupčasti kaiš je jedan od najvažnijih delova motora. Njegov zadatak je da uskladi rad ključnih elemenata motora, a ako dođe do pucanja u vožnji, posledice mogu biti veoma ozbiljne.

U najgorem slučaju, pucanje zupčastog kaiša može dovesti do velikog oštećenja motora, a popravka tada može koštati višestruko više od samog velikog servisa. Zato majstori često naglašavaju da se na ovoj stavci ne štedi i da se zamena ne odlaže bez ozbiljnog razloga.

Drugim rečima, veliki servis nije trošak koji treba posmatrati samo kao obavezu, već kao ulaganje u sigurnost i dugovečnost automobila.

Da li se na velikom servisu mora zameniti sve?

Ne mora uvek, ali procenu treba da donese stručan majstor. Nije svako vozilo u istom stanju, niti svaki deo mora automatski da bude zamenjen ako ne pokazuje znakove istrošenosti.

Ipak, važno je da se odluka ne donosi „od oka” ili zato što vozač želi da uštedi po svaku cenu. Ako majstor proceni da je neki deo dotrajao, napukao, oslabljen ili blizu kraja radnog veka, mnogo je pametnije zameniti ga odmah nego čekati kvar.

Posebno kod polovnih automobila, ako ne postoji pouzdana servisna istorija, veliki servis se često preporučuje odmah nakon kupovine. Tako vozač tačno zna od čega kreće i ne mora da se oslanja na neproverene tvrdnje prethodnog vlasnika.

Mali servis se ne preskače

Pre velikog servisa postoji još jedna obaveza koju vozači ne bi trebalo da zanemare — mali servis. On se najčešće radi jednom godišnje ili na oko 10.000 kilometara, u zavisnosti od automobila i preporuke proizvođača.

Mali servis uglavnom obuhvata zamenu motornog ulja i filtera, a najčešće se menjaju:

filter ulja,

filter vazduha,

filter goriva,

filter kabine.

Uz to se proveravaju svećice, grejači, kočiona tečnost, rashladna tečnost, kaiševi i opšte stanje vozila. Redovan mali servis pomaže da se kvarovi primete na vreme i da automobil duže radi bez ozbiljnih problema.

