IMALA JE TUMOR TEŽI OD 5 KILOGRAMA: Doktori je otpisali! Bila sam mršava kao grana, probala sam OVO i pobedila opaku bolest!

Alije Ljubijankić živi u bužimskom naselju Radoč. Iako to izgleda prilično neverovatno, s tumorom se dosta uspešno bori više od trideset godina.

Naime, njoj su doktori su je još sredinom osamdesetih godina prošlog veka otpisali i da će živeti jako kratko. Međutim, ona i danas živi, i dalje je vitalna i pokretljiva. Kako se Alije nije mogla pomiriti s takvom prognozom, odlučila je da svoju bolest leči narodnom medicinom, tragajući za lekovitim travama od kojih je spravljala čajeve i lekove, te koristeći se različitim "travarskim terapijama" koje je dobila od jednog narodnog lekara.

ispostavilo se da je karcinom koji je lečila na više načina uspela i da zaleči. Više puta je radila različite nalaze i preglede koji nisu pokazali bilo kakve simptome nekadašnje bolesti.



Njen najveći zdravstveni problem danas je kičma povređena u saobraćajnoj nesreći pre 27 godina. Sa 64 godine starosti, pored toga što uspešno brine o sebi, Alije često spravlja lekove za metaštane koji boluju od karcinoma, od bolesti želuca i sl.



Alije navodi da je, nakon što joj je dijagnostifikovan tumor maternice, u bolnici u Bihaću imala dve vrlo teške operacije.

"Tada sam imala tridesetak godina. To je bilo sredinom osamdesetih. Bila sam dosta smršala. Nisam imala ni trideset kila. Kosa mi je bila sva opala. Toliko sam se bila iscrpila da bez tuđe pomoći nisam mogla do vrata doći, niti išta rukom uzeti. Prilikom prve operacije izvadili su mi tumor teži od pet kilograma. Pa onda naredni mesec još jedna teška operacija. Doktor koji me operisao u Bihaću rekao je mom ocu i mužu da mi u Bihaću ništa ne mogu pomoći", kaže Alije.

Rekla je kako su je poslali za Split da tamo pokušaju da joj pomognu.

"Tamo sam primila pet hemoterapija. Odlazila sam 4-5 meseci na hemoterapije i na kontrole. Nakon što sam počela primati petu hemoterapiju, jedna medicinska sestra je došla u našu sobu. Imala je svoju kumu koja je ležala na susednom krevetu. I ta sestra joj je sugerirala šta sve treba trošiti od prirodnih lekova koji bi joj mogli pomoći. Ja ležim, primam tu terapiju i sve čujem šta one pričaju. Iz tog sam razgovora shvatila da postoji dosta prirodnih lekova koji mogu pomoći dosta više od onoga što se nudi u bolnici. Kad sam došla kući, nisam htela više ići u bolnicu iako je moj muž više puta insistirao da odem. Rekao mi je: "Ako ti šta bude, ne bih da na mene žališ. Rekoh: "Ništa se ti ne sikiraj. Nego, prirodnim putem ću se ja lečiti", priča Alije.

Nakon što je odustala od odlaska u bolnicu na kontrolu, u porodici su se počeli raspitivati za narodne lekare. Alijin sin Safet kaže da su od nekog čuli za travara u Rumuniji koji leči raznorazne bolesti.

"Jedan prijatelj i ja odvezli smo majku kod jednog čoveka koji je izlečio mnoge poznate osobe, između ostalih, i sina američkog predsednika Niksona. Kad smo došli, uzeo je lekarsku dokumentaciju iz Bihaća i Splita. Nakon što je sve pogledao, konstatovao je da je stanje dosta kritično, ali da je može izlečiti ako se budem strogo pridržavala njegove terapije. I on nam je tad dao punu vreću čajeva. Vreća je bila veličine pedesetkilogramske vreće za šećer. Unutra su bile razne kombinacije čajeva upakovane u male papirne kesice",

Način lečenja

Za svoje ozdravljenje Alije se najviše zahvaljuje Bogu i prirodnim lekovima. Službenoj medicini i doktorima zahvalna je jedino za uspešnu operaciju. U lečenju je, pored gaza i trava, koristila i (med, matičnu mliječ i propolis), te semenke od žitarica. Dosta od navedenog koristi i danas, stalno strepeći da se bolest ne povrati.

"Prvo sam počela s napitkom. Svako jutro sam pila po pola findžana destilovanog napitka. To sam počela odmah po povratku iz Rumunije. Na pola litre gaze dodavala sam dve litre prokuvane vode i sve mućkala desetak minuta. Napitak koji bi se izdvojio iz smese koristila sam kao lek. Ja to popijem i posle uzmem neku bombonu ili jabuku. A može se nakapati i na kocku šećera. Od listova hajdučke i dve bokvice, muške i ženske, pravila sam sok. To sam pila 33 dana. Kad sam sve to popila, postala sam vitalna k’o devojka od dvadeset godina. A za vreme bolesti sam bila smršala kao grana. Od tada nemam nikakvih problema s karcinomom", ispričala je Alije.



Pored što ga je pila,ona je napitak koristila i kao oblogu za ranu. Kaže da joj posle druge operacije nekoliko meseci nije htela zarasti rana jer su joj doktori po istom šavu vršili i drugu operaciju. Nakon što je stavila oblogu od toga, rana je zarasla za nedelju dana.

