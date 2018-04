SIMPTOMI OVE BOLESTI SLIČNI SU GRIPU: Milioni ne znaju da je imaju, a može vam zagorčati život!

Veruje se da su ovi simptomi rezultat imunog sistema koji pokušava da napadne virus.

Inače, herpes je veoma česta polna bolest, a veruje se da samo u Americi oko 40 miliona ljudi ni ne zna da ima hepres. Zbog toga stručnjaci ističu da je veoma važno prepoznati simptome ove bolesti koja može da se stavi pod kontrolu, ali ne može da se izleči.

Hepres izazivaju dva virusa, HSV tip 1, koji najčešće uzrokuje pojavu plikova na usnama ili na licu, i HSV tip 2, češći oblik koji obično pogađa genitalije. Procenjuje se da oko 90 odsto ljudi koji su inficirani HSV tipom 2 virusa nikada nije dobilo tu dijagnozu.

Delimično, razlog za to je što većina ima tek blage simptome koji se greškom mogu pripisati nečemu drugom, a dešava se i da nema nikakvih simptoma, tako da herpes "prolazi" neprimećeno.

Kada se simptomi javljaju, to je obično između pet i deset dana nakon genitalnog kontakta kože o kožu sa nekim ko već ima virus. Najčešći rani znaci koji se javljaju su bolovi prilikom mokrenja i peckanje u genitalijama, zajedno sa simptomima sličnim gripu - to može da uključuje groznicu, mučninu, glavobolje, bolove u mišićima, otečenost limfnih čvorova, osećaj malaksalosti...

To je, kažu stručnjaci, pokušaj imunog sistema da odgovori virusu. Na primer, groznica podiže telesnu temperaturu, što može da pomogne da se deaktivira virus. Kada imuni sistem detektuje infekciju, on aktivira i povećava broj belih krvnih ćelija i drugih sistema koja izazivaju zapaljenja koja traju po nekoliko dana. U kasnijim stadijumima infekcije, kod ljudi se najčešće pojavljuju bolni plikovi na genitalijama, koji mogu da opstanu i do tri nedelje.

Iako ne postoji konačan lek za ovu polnu bolest, ona se može zalečiti antivirusnim lekovima. Ovi lekovi mogu dugoročno da potisnu bolest i da smanje rizik od prenošenja herpesa drugima. Ukoliko se ne tretira, plikovi na genitalijama mogu iznova da se pojavljuju. Osim toga, ukoliko se ne tretira, herpes može da poveća rizik da osoba oboli od HIV-a ili nekih drugih polno prenosivih bolesti.

Takođe, herpes koji se ne tretira može da izazove komplikacije kod žena u trudnoći, a potencijalno može da dovede i do oštećenja bebinog mozga.

