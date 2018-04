NOVONASTALO STANJE NIJE TRAJNO: Sve što treba da znate o opadanju kose posle porođaja

Nakon porođaja, većina žena se susreće s problemom naglog opadanja kose, iako je do tada bila gusta, sjajna i jaka. Ako ste i vi jedna od njih, ne paničite, niste sami, postporođajna alopecija zahvata više od polovine novopečenih majki.



Do opadanja kose dolazi zbog hormonskih promena u telu, to jest naglog opadanja nivoa estrogena. Naime, dok ste bili u drugom stanju, on je bio visok i stimulisao je vaše telo, pa tako i kosu. Nakon porođaja, on naglo opada i zato dolazi do naglog gubitka kose. Slično se događa i s noktima, koji postaju krhki i lomljivi, kao i s kožom, koja postaje osetljivija. Dobra vest je da će, ukoliko ste tokom trudnoće imali pojačanu maljavost i na drugim delovima tela (ruke, noge, nausnice, bradavice na dojkama), sve to u roku od šest meseci ponovo doći na svoje i početi da raste uobičajenim tempom.



Iako ste zbog opadanja kose možda nesrećne, trebalo bi da znate da nije reč o trajnom stanju, pa ne morate da brinete da se vašoj kosi neće vratiti stari sjaj. Većini žena se vlasi oporave i vrate u normalno stanje do detetovog prvog rođendana.



Predlažemo vam nekoliko trikova kako da „preživite“ ovaj period i kosi vratite gustinu koju je nekad imala.

Opustite se, to isto pomaže



Verovatno vam se čini da, otkad ste postali mama, skoro i nemate vremena za sebe uz sve obaveze koje su se zajedno s bebom pojavile u vašem životu, međutim, morate ga pronaći! Svakodnevno odvojte pola sata za lagano ispijanje kafe ili čaja, penušavu kupku, laganu šetnju, druženje s prijateljicom ili neku drugu aktivnost koja vam prija. Pitate se kakve to ima veze s kosom? Ima, i te kako. Tako se smanjuje nivo stresa, koji direktno utiče na opadanje kose, kao i na celokupno zdravlje organizma.

Hranjenje iznutra

Pažljivim izborom namirnica kao što su sveže voće i povrće učinićete mnogo za zdravlje svoje kose - obezbedićete joj potrebne vitamine i antioksidanse koji hrane folikule i podstiču njen rast. Čokolada, celer, mleko, orašasti plodovi, pivski kvasac, banane i žitarice samo su neke od namirnica koje su bogate vitaminom B7, koji nam je neophodan za jačanje kose.

Pažljivo birajte šampon



Prvi korak svakako je da pronađete šampon i regenerator koji će najbolje odgovarati vašem tipu kose, u čemu će vam savet vašeg frizera biti od velike pomoći. Koristite šampon za volumen. Oni često sadrže proteine koji štite kosu i čine je punijom. Takođe, izbegavajte šampone u kojima se nalazi i regenerator jer su teški za kosu i ona može izgledati „mlitavo“.





Nežno stilizovanje



Sušenje kose fenom ne treba izbegavati, ali to ne radite prečesto. Preporučljivo je da se kosa ne raščešljava dok je mokra jer tada lakše puca, a pri stilizovanju koristite četke od prirodne dlake. Izbegavajte gelove, pene i lakove za kosu koji lepe vlasi, usled čega one lakše opadaju i pucaju.

