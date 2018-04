VAŠEM MOZGU UPRAVO TO TREBA: Ne suzdržavajte se od zevanja!

Ima dana kada jednostavno ne možete da prestanete da otvarate usta jer vam se iz nekog razloga - non-stop zeva.

U nekim situacijama ova pojava može biti neprijatna jer možete ostaviti utisak da ste nezainteresovani ili da se nasmrt dosađujete. Ali bez obzira na sve, protiv zevanja se ne treba boriti.

Zevanje aktivira autonomni nervni sistem i uzrokuje porast broja srčanih otkucaja. Ako ste umorni, zevanjem mozak snabdevate svežim vazduhom, hladite ga i tako omogućavate prirodni mehanizam za bolju prokrvljenost, čime se povećavaju koncentracija i budnost, a organizam bori protiv umora.

A šta se dešava ako se uzdržavate od zevanja? U situacijama kad bi to moglo biti neprijatno, slobodno sprečiti zevanje, za organizam neće biti nikakvih negativnih posledica, ali to ne treba činiti prečesto. Dakle, kad vam se zeva, najbolje je da to i učinite. I obavezno stavite ruku na usta.

Zašto je zevanje zarazno?

Sigurno i vi imate iskustvo da, kad neko zevne, zevnete i vi, kao da mu "odgovorite" na tu reakciju. Naučnici kažu da se to dešava spontano, zbog empatije i razumevanja tuđih emocija.

(Kurir, Foto:Profimedia)

Kurir

Autor: Kurir