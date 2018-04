ŽENE MORAJU DA PRESTANU DA VERUJU U OVE LAŽI: 5 neistina o VEŠTAČKOJ OPLODNJI

Svakodnevno se otvaraju nove klinike za veštačku oplodnju i tehnologija u ovoj oblasti stalno napreduje, pa je ova metoda dostupna sve većem broju žena koje se bore da se ostvare kao majke.

Veliki je broj dezinformacija koje se vezuju za ovaj metod oplodnje, pa mnoge žene žive u strahu i zbog toga se ne odlučuju na ovaj korak. Ipak, neki mitovi vezani za veštačku oplodnju su tačni i morate ih imati na umu kada se otisnete na ovaj put ka potomstvu.

Dobijaćete injekcije svakodnevno

Ovo je bila do skoro istina. Centar za oplodnju u Njujorku upravo je lansirao metodu za veštačku oplodnju bez upotrebe igli uz garancije da uspešnost metode nije ugrožena. Ovaj metod koristi urin i pljuvačku za hormonske testove i oralne lekove i sprejeve za nos koji stimulišu rad jajnika.

Morate da imate mnogo vitalnih jajnih ćelija da biste bili adekvatan kandidat

Veštačka oplodnja zavisi od godina, a oživljavanje jajnika može da pomogne ženama koje su rano prestale sa ovulacijama ili su u menopauzi da ostanu u drugom stanju.

Morate da zamrznete embrione pre nego ih usadite u vašu matericu

Ova metoda je sigurnija za žene koje imaju policistične jajnike, dok je za druge žene efektivna kao i implementacija svežeg embriona. Nema značajne razlike između upotrebe zamrznutog i svežeg embriona. Implementacija svežeg je 30 odsto skuplja nego kod zamrznutog embriona.

Nećete moći da priuštite veštačku oplodnju

Ne poričemo da ova metoda nije skupa, ali postoje mnoge druge procedure koje su jeftinije, a podsećaju na veštačku oplodnju.

Sigurno ćete ostati u drugom stanju

Najgora istina vezana za veštačku oplodnju je da uprkos novim tehnologijama, ne postoji garancija da ćete biti sigurno trudni nakon intervencije, piše PopSugar.

U zavisnosti od faktora, ova metoda je uspešna u 41 do 43 odsto slučajeva ako se izvodi kod osoba ispod 35 godina starosti i 33 do 36 odsto uspeha ako osoba ima 35 do 37 godina. Uspešnost opada s godinama, kako kvalitet jajnih ćelija opada posle 35. godine života

Malo je toga što pacijentkinja može da uradi kako bi doprinela ispešnosti ovakve oplodnje. Lekari ukazuju na to da je najvažnije da osoba ostane smirena, opuštena i da se ne stresira. Savetuje se i da se izbegava pušenje, alkohol i da se obrati pažnja na opšte zdravlje i navike.

