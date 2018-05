NEPRIJATNOG JE UKUSA, ALI DELUJE ZA 5 MINUTA: Najdelotvorniji NAPITAK zautaviće svaku GLAVOBOLJU!

Ljudi koje pate od migrene znaju koliko je jak taj bol. Migrena vas može uznemiravati, usporiti normalan život i funkcionisanje, a nije je uvek moguće lečiti. Ponekad lekovi i injekcije protiv bolova ostaju nemoćne pred njom. Ali, postoji metoda za koju kažu da pomaže praktično svim ljudima. Reč je o metodi iz tradicionalne i narodne medicine koja momentalno eliminiše bol (za samo 5 minuta) ali je neprijatnog ukusa…

Predložena metoda lečenja od migrene je vrlo jednostavna: Sve što će vam treba je himalajska so, limunov sok i malo limunove korice.

Odaberite so visokog kvaliteta. Najbolje je da koristirte Himalajsku kristalnu so, jer je obogaćena mineralima. Ova so sadrži čak 84 elementa, a može vas spasiti glavobolje, migrene, povećati nivo serotonina u krvi, ojačati nervni sistem, normalizovati kiselo-alkalni balans u organizmu.

Zatim, iscedite sok od 2 limuna, narendajte malo korice od limuna i dodajte u to 2 kašičice himalajske soli. Promešate, prebacite u veću posudu i u to dodajte čašu vode (2 dl). Napitak promešajte i ispijte u jednom gutljaju.

Uklus je jako neprivlačan, ali ovaj napitak deluje za samo 5 minuta. Ako patite od visokog pritiska, prvo se posavetujte sa stručnjakom pre nego što se odlučite za ovaj tretman.

