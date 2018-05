PRESTONICA MIKROHIRURGIJE: U Beograd stižu najbolji svetski stručnjaci!

Od 5. do 8. maja održava se 14. kongres Evropske asocijacije mikrohirurga, a predsedavajući skupa i aktuelni predsednik je profesor dr Marko Bumbaširević, načelnik odeljenja za rekonstruktivnu hirurgiju i mikrohirurgiju Kliničkog centra Srbije i redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Mikrohirurgija se smatra najsloženijom hirurškom disciplinom. Zahvaljući njenom razvoju, prišivanje odsečenih ekstremiteta, transplantacija organa ili rekonstrukcija oštećenih nerava vrše se veoma uspešno. Zato je nemerljiv značaj saradnje koja se ostvaruje na događajima poput ovog kongresa, koji se svečano otvara u subotu 5. maja u 19 časova i traje do utorka 8. maja.

"Beograd će ovih dana biti prestonica mikrohirurga Evrope i sveta. Prikazaće se preko 500 radova, a nadam se da će ovaj značajni događaj motivisati mlade lekare da se zainteresuju za ovu veoma traženu granu medicine", ističe prof. dr Bumbaširević.

Ovaj kongres biće upamćen i po tome što će četiri mikrohirurga iz Evrope (Alen Žilber, Pjero Rajmondi, Panajotis Sokakos i Đorđo Bruneli) prvi put poneti titulu evropske legende mikrohirurgije i održati predavanje.

Ulaganje u mlade stručnjake

Evropsko udruženje je prvi put dozvolilo da na kongresu besplatno učestvuju specijalizanti.

"Veoma je važno da mladi lekari dobiju besplatnu edukaciju. A prvi put se u okviru evropskog udruženja besplatno za njih organizuje kurs. Oni su, inače, veoma skupi, ali sam uspeo da pozajmim mikroskope od prijatelja i profesora dr Sokakosa iz Grčke. Devedeset mladih hirurga, uključujući doktore iz Srbije, dobiće diplomu evropskog udruženja da su savladali osnove mikrohirurgije. Ti mladi ljudi iz celog sveta pamtiće Beograd kao važnu stanicu u njihovom životu", kaže za Kurir dr Marko Bumbaširević.

Napredak mikrohirurgije



Ovaj kongres će pokazati koliko je mikrohirurgija zapravo napredovala.

"Danas je rutina izvesti prišivanje odsečenih delova tela, transplantaciju kosti, mišića, prstiju sa noge na ruku, kao i rekonstrukciju limfnih sudova u slučaju limfedema, pa čak i transplantaciju ekstremiteta sa mrtve osobe. Daleko se otišlo u rekonstrukciji lica, dojke i svih delova tela. Povrede nerava se leče sa velikim procentom uspeha. Mikrohirurgija je neophodna da bi se plasirale bioničke noge i ruke (one koje osećaju), a mi smo prvi u svetu koji smo u Beogradu takve noge i ugradili", ponosno ističe dr Bumbaširević.

Dobro i za imidž države

"Veoma sam ponosan na to što možemo ovim divnim ljudima i velikim stručnjacima da pokažemo našu zemlju u pravom svetlu. Ovaj kongres je i veliki uspeh za državu. Ako ovde dođe 800 mikrohirurga koji su izuzetno cenjeni u svojim zemljama, onda ti ljudi menjaju i sliku i svest o Srbiji. Ako odavde ponesu lepa iskustva, o našoj zemlji će uvek lepo govoriti. A to mnogo znači za imidž zemlje. I ne samo to, svaki dolazak nekog viđenijeg stručnjaka iz inostranstva veoma je važan za našu medicinu. Oni donose znanje, dolaze da operišu, primaju naše lekare na specijalizacije... Teško je poslati mladog kolegu na usavršavanje na neko dobro mesto ako nemate lični kontakt. Prijateljstva na ličnoj osnovi mogu da reše kapitalne stvari", naglašava prof. dr Bumbaširević.



Svetska imena u Beogradu



"Pozvao sam najveća imena svetske mikrohirurgije, od Skota Levina, Nila Džonsa, Milana Stevanovića, našeg zemljaka koji uspešno radi u Americi, pa do Krisa Pidersona... Došli su i Ron Zuker iz Kanade, a iz Japana profesor Sunagava i profesor Toh. Iz Tajvana ovde je profesor Fu Čan Vej, čovek koji slovi za hirurga koji je uradio najveći broj mikrohirurških operacija u svetu. Stiže i profesor Košima iz Japana, koji je napravio revoluciju u mikrohirurgiji. Koristeći nove specijalne mikroskope, instrumente i konce, počeo je sa uspehom da rekonstruiše veoma male krvne i limfne sudove, veličine 0,2 mm, što je doskora bilo nemoguće. S ponosom mogu da kažem da stiže i 20 elitnih mikrohirurga iz Kine čije se umeće graniči sa naučnom fantastikom, a iz Indije nam je došao dr Radža Sababati, najbolji mikrohirurg ove mnogoljudne zemlje", s ponosom kaže dr Bumbaširević.

Saveti i trikovi u mikrohirurgiji



U knjizi "Tips and tricks in microsurgery - How I do it", čiji je urednik prof dr. Marko Bumbaširević, vrhunski mikrohirurzi su do detalja objasnili kako izvode složene mikrohirurške procedure. Knjigu je štampao naš Zavod za udžbenike, a koristiće je mikrohirurzi iz čitavog sveta.

