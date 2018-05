MLADI UGRAĐUJU DIJAMANTE U KOŽU: Zbog ovog pirsinga možete izgubiti prst!

Umesto kupovine vereničkog prstenja, mladi parovi u svetu počeli su da ugrađuju dijamante u svoju kožu na prstima, pa je to postalo novo "normalno" prstenje.

Ova krajnje neobična moda pojavila se i među našom omladinom, a devojke su odlepile za njim. Pa tako pored ovog ugrađenog "nakita" na rukama, one se najčešće odlučuju da dijamant ugrade u predelu ključne i grudne kosti, pa i na vratni deo kičme.

Tretman ne rade lekari, već pirsing majstori

Ovo se ne može uraditi kod plastičnog hirurga, ali vam zato dijamant može ugraditi bilo koji pirsing majstor po ceni od dve do pet hiljada dinara. Kada smo pozvali jedan od salona koji ovu uslugu ima u svojoj ponudi, rečeno nam je da se to zove mikrodermalni ankor pirsing.

- Napravi se kao rupica pa se ubaci nakit, radimo i to. On je trenutno na akciji cena je 25 evra - rekla nam je radnica ovog studija. Na pitanje da li to može izazvati neke komplikacije, objasnila je da je pirsing podložan odbacivanju.

- Ako vodite računa, ako ga ne kačite i redovno negujete, onda ne bi trebalo da bude nikakvih problema - navela je, ali nije konkretno odgovorila koji bi to problemi mogli nastati.

Možete ostati bez prsta

S druge strane, prof. dr Marijan Novaković, specijalista plastične hirurgije, kaže za Kurir da ovaj zahvat može izazvati određene komplikacije koje mogu biti zaista opasne.

- To je jedna vrsta implantata, a može se pojaviti infekcija kosti, pa ne daj bože da ostanu i bez prsta, to sve može da se desi. To je slično kao kad zubari na implantate ubace krunicu, samo što je ovde u pitanju ključna kost, može izazvati i alergijske reakcije. Na prstu je ipak i tanja koža, koriste se non-stop, peru se ruke, to je eksponirano dnevnim aktivnostima i može doći i do infekcije kože. To je, po mom mišljenju, velika glupost, koja može biti opasna. Oni koji u telo ugrađuju ovaj kamenčić nisu ni svesni da mogu da ostanu bez prsta ako dođe do upale kosti. Lično, to ne bih nikome savetovao i preporučio - upozorava dr Novaković.

Najopasniji rizici kod pirsinga

- alergijska reakcija

- trovanje krvi

- zgrušavanje krvi

- oštećenje živaca

- paraliza i trovanje

- zaraze hepatitisom B i C

Šta je mikrodermalni ankor pirsing

- podrazumeva da je vidljiv spolja samo ukrasni nakit, dok je drugi deo implantata, koji se zove sidro (ankor) čvrsto umetnut u kožu

- deo koji ostaje spolja je kuglica ili dragulj koji se može menjati

