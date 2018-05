ZABORAVITE NA NOŠENJE ŠPICASTIH CIPELA: Neudobna obuća pravi čukalj!

Ove bolne promene na stopalu najčešće pogađaju žene bez obzira na godine. Čim primetite prve simptome, javite se lekaru.

Čukljevi nisu samo estetski nego i veoma ozbiljan zdravstveni problem koji stvara bol, otežava kretanje i ograničava izbor obuće, pa ga treba što hitnije rešavati.

Čukalj (Hallux valgus) zapravo je skretanje nožnog palca prema spoljnoj strani stopala i ostalim prstima. Usled toga unutrašnji deo stopala postaje podložan stalnoj mehaničkoj iritaciji koja uzrokuje stvaranje nove kosti i lokalnu upalu, što je ujedno i glavni uzrok bola.

Od ove bolesti podjednako pate i mladi i stari, ali je čak 15 puta češća kod žena. Čukljevi su koščate izrasline obično na početku palca, izazvane njegovim pomeranjem ka prstu do njega. Nekada dolazi i do preklapanja prstiju, pa se javljaju i deformiteti susednih prstiju, pre svega drugog i trećeg, tzv. čekićastih prstiju sa žuljem na gornjoj strani.

Šta je sve uzrok

Vodeći uzroci ovog deformiteta jesu neadekvatna obuća i nasledni faktor. Uočeno je da 75 odsto pacijenata sa čukljem ima tu bolest u porodici, ali nju mogu izazvati i ravni tabani. Ravno stopalo dovodi do okretanja njegovog prednjeg dela, što opterećuje unutrašnju stranu zgloba palca. To zatim dovodi do postepenog slabljenja unutrašnje strane zgloba i do bočnog krivljenja palca. Takvim osobama savetuje se nošenje korektivnih uložaka rađenih po meri. Takođe, nošenjem separatora između prstiju rasterećuje se stopalo, smanjuje bol i sprečava dalji razvoj deformiteta.

Kako se otkriva

Čukljevi obično najviše bole kada se tek pojave i dok napreduju, a zbog povećanog opterećenja stopala često se javljaju i žuljevi, kao i bolna zadebljanja kože. Lekar može da otkrije čukalj jednostavnim pregledom. On traži da pacijent pomera nožni palac gore-dole da bi utvrdio da li je kretanje ograničeno i da li izaziva bol, a takođe gleda i da li postoje crvenilo i otok. Posle fizičkog pregleda, stopalo se može snimiti rendgenom.

Preventiva i lečenje

Čukljevi se najčešće javljaju kod žena kao posledica nošenja uskih (špic) cipela s visokim potpeticama, ali ako ih u porodici neko već ima, mogu nastati čak i ako se nosi udobna obuću. Po pravilu, prvi korak u lečenju jeste promena obuće, a savet je da se izbegava obuća sa suženim prednjim delom i visokom petom. Preporučuje se nošenje komotne obuće, najčešće za jedan broj veće od broja koji pacijent inače nosi i sa širokim prednjim delom da bi prsti imali mesta da se pokreću. Poželjno je da obuća bude od mekane kože, na pertlanje. Separatori urađeni po meri stopala mogu sprečiti razvoj čukljeva, a najbolje rezultate daju kada se nose svakodnevno. Ukoliko takva terapija ne da željene rezultate, može se pristupiti operativnom lečenju. Hirurško rešenje sprovodi se samo na zahtev pacijenta zbog nepodnošljivih bolova, ali i čisto estetskog razloga, naročito kada je reč o ženama.

Žene ugroženije

Istraživanja naučnika pokazala su da 88 odsto žena nosi neodgovarajuću obuću, a čak kod 55 odsto njih razvije se deformitet nožnog palca. Zato ne iznenađuje podatak da su čukljevi mnogo češći kod žena nego kod muškaraca.

5 praktičnih saveta

• Ne kupujte obuću samo prema broju koji nosite, jer se veličina razlikuje od modela do modela. Uvek isprobajte obuću, obavezno ustanite, napravite nekoliko koraka i procenite da li je udobna i ima li dovoljno mesta za prste. • Odaberite obuću koja odgovara obliku vašeg stopala. • Znajte da se oblik stopala menja s godinama. • Izmerite dužinu i širinu svojih stopala, jer je kod mnogih jedno stopalo duže ili šire od drugog. U tom slučaju odaberite veći broj obuće. • Ne kupujte tesnu obuću očekujući da će se ona malo raširiti (iako se prodavci kunu da će se to desiti).

