PREPOZNAJTE SIMPTOME MOŽDANOG UDARA: Ako imate samo jedan od faktora rizika, jedanput godišnje uradite sistematski pregled!

Procenjuje se da kod dve trećine bolesnika moždani udar uzrokuje invaliditet, i to kod osoba između 45. i 59. godine koje su do tada bile radno sposobne

Jedna od šest osoba u svetu u svom životnom veku doživi moždani udar. Svake druge sekunde on pogodi jednu osobu, bez obzira na godine i pol, a na svakih šest sekundi neko umre od njega. Zato je jedna od ključnih stvari prepoznati simptome i reagovati na vreme.

Da li ste se zabrinuli čitajući sve ove gore navedene podatke? I nama su bili zastrašujući jer uvek mislimo da se ovakve stvari događaju nekom drugom. Međutim, sutra se to može desiti baš vama ili nekome ko vam je blizak.

Maj se obeležava kao mesec buđenja svesti o moždanom udaru. Mnoge akcije i kampanje širom sveta sprovode se baš zato da bi se javnost bolje upoznala sa ovom teškom bolešću i kako bi se saznalo kako da se spreči ili leči. I mi vam donosimo upravo to - informacije o prevenciji i prepoznavanju moždanog udara.

Simptomi

Moždani udar nastaje zbog poremećaja dotoka krvi u mozak. Procenjuje se da kod dve trećine bolesnika uzrokuje invaliditet, i to kod osoba koje su do tada bile radno sposobne - između 45. i 59. godine. Vreme potrebno za rehabilitaciju najviše zavisi od težine udara, a samo petina preživelih uspe da u potpunosti vrati normalne funkcije organizma. Jedan od najvećih problema u vezi sa ovom bolešću je to što ljudi simptome često ne primećuju, a evo koji su najčešći:

nagla otupelost ili slabost lica, ruke ili noge - naročito samo sa jedne strane tela

zbunjenost koja nastaje naglo

teškoće s govorom ili razumevanjem govora drugih ljudi

nagli problemi s vidom na jedno ili oba oka

česte vrtoglavice, gubitak ravnoteže ili koordinacije pokreta

jaka glavobolja

Žene ugroženije jer ne znaju simptome

Svake godine od moždanog udara umire dvostruko više žena nego što ih umre od karcinoma dojke. Problem je u nedovoljnoj edukaciji - samo 27 odsto njih zna da nabroji više od dva, od ukupno šest simptoma moždanog udara.



NE pušenju, šećeru i soli, DA voću, povrću i vežbanju

Iako na faktore rizika, kao što su životna dob, pol i genetsko nasleđe, ne možemo uticati, rizik od moždanog udara ipak možemo smanjiti.

Pre svega, prestanite da pušite, a alkohol ograničite na jednu čašu crnog vina ili piva na dan. Pozdravite se i s nezdravim namirnicama koje obiluju zasićenim mastima, šećerom i solju, koja podiže krvnih pritisak i dovodi do oštećenja bubrega. Jedite voće i povrće jer ono, prema istraživanju, smanjuje rizik od moždanog udara za 36 odsto. Obogatite ishranu s mnogo ribe i namirnicama koje obiluju biljnim vlaknima. I gojaznost je faktor rizika za nastanak moždanog udara pa se što pre rešite suvišnih kilograma.

Kako ga prepoznati

Tragedije najčešće nastaju kad ljudi nisu u stanju da prepoznaju da se radi o moždanom udaru. Nažalost, posledice mogu biti teške i zato je potrebno skrenuti pažnju na sva pitanja koja pacijentu treba da postavite. Zato ga testirajte u tri faze. Ako primetite bilo koji od navedenih simptoma, odmah zovite Hitnu pomoć.

1. Lice - zamolite osobu da se nasmeje. Ako procenite da su mišići jedne strane lica toliko opušteni da vise, ako ne može podići oba ugla usana, moguće da je reč o moždanom udaru.

2. Ruke - recite osobi da podigne obe ruke ispred sebe. U slučaju moždanog udara, ona to neće moći ili će ih podići samo delimično. Takođe, ako je jedna ruka slaba i "pada", to je ozbiljan znak za uzbunu.

3. Govor - kažite osobi da izgovori jednostavnu rečenicu, na primer "Dobar dan, kako ste". Obratite pažnju na mrmljanje i nerazuman govor. Ako je ne razumete, obavezno pozovite Hitnu pomoć.

